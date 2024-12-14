　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍盼實踐「臭豆腐外交」　「台美繼續共同維護區域的穩定」

▲▼林佳龍出席台灣美國事務委員會「花園酒會」。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍出席台灣美國事務委員會「花園酒會」。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台灣美國事務委員會每年在聖誕節前夕舉辦「花園酒會」(Garden Party)，在台北賓館歡迎美國在台協會AIT駐台官員和華語學校的學員們，外交部長林佳龍也參與昨（13日）晚宴，林透露，華語學校學員提出「臭豆腐外交」這個詞，從臭豆腐外焦裡嫩的口感，體悟到從事外交工作，要兼具外在的硬實力與內在的軟實力。林也期許，新的一年，兩國可以繼續實踐「臭豆腐外交」的理論，軟硬兼具深化交流，共同維護區域的穩定，並促進經濟繁榮。

林佳龍分享，台灣美國事務委員會每年在聖誕節前夕舉辦「花園酒會」(Garden Party)，在台北賓館歡迎美國在台協會AIT駐台官員和華語學校的學員們，不僅能深化台美情誼，也讓大家略減思鄉情愁。

林也透露，華語學校的學員曉春和力偉代表學員們致詞時說，來到台灣會體驗很多文化衝擊，特別是嘗試過臭豆腐後，從臭豆腐外焦裡嫩的口感，體悟到從事外交工作，要兼具外在的硬實力與內在的軟實力，並在軟硬交互使用中取得平衡，所以稱之為「臭豆腐外交」，這番創新的想法獲得滿堂彩，大家掌聲不斷，也讓活動增添許多笑聲。

林佳龍指出，過去一年，台美關係穩健發展，表現在軍售的硬實力上，也表現在追求民主自由等共同價值的軟實力上，期待新的一年，兩國關係可以繼續實踐「臭豆腐外交」的理論，軟硬兼具深化交流，共同維護區域的穩定，並促進經濟繁榮，「而今晚我們就從軟實力開始！」

林佳龍表示，邀請美國在台協會副處長柯傑民(Jeremy Cornforth)、華語學校校長艾林(Carolyn Clark)跟我一起在活動現場體驗古童玩，玩懸絲偶、打彈珠台、看捏麵人師傅的巧手藝，體驗剪紙和玩劍玉，我們也一起揮毫寫春聯，我寫了「春」字，期待迎接即將到來的新年。

林佳龍也致意，謝謝台美會主任委員顏慧欣用心安排，也感謝行政院經貿談判辦公室楊珍妮政務委員，以及無任所大使簡又新、劉柏君 出席與來賓一起互動，除了善盡地主之誼，也讓身在異鄉的美國賓客及學員們，都能感受到台灣人的熱情，擁有一個很不一樣的聖誕節回憶，同時加深台美情誼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣旅美好手二刀流！　有望成隊史第一人
吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　惹怒Sandy
羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」
快訊／30多歲女騎士「頭被輾過」！命危送醫
車諾比核災「狗群變異」抵抗輻射　核電廠10英里外被捕獲
快訊／國1南6車擠成一列！　回堵1公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍盼實踐「臭豆腐外交」　「台美繼續共同維護區域的穩定」

傳綠營推何志偉出戰2026桃園市長　葉元之：他身段軟、大家不會討厭

藍提高罷免門檻闖關「最終戰」戰略曝　綠營悲觀：一定盡全力擋

中央興辦社宅全台開工100案　8年20萬戶社宅目標年底可達成

高虹安「鄰家姊姊」新造型曝光　粉絲湧入狂讚：看得讓人舒服

藍營力拼修高罷免門檻　綠委籲回歸民生法案：符合民心就不用怕被罷

「抗中、圍蔣、安撫深綠」卡雙城論壇！　藍委籲蔣萬安：做好沙盤推演

綠白合契機？　綠營指黃珊珊版財劃法、憲訴法傷害較小「當然可合作」

下周審《選罷法》朝野恐衝突！　她轟綠：癱瘓議事跟戒嚴有何兩樣？

翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

林佳龍盼實踐「臭豆腐外交」　「台美繼續共同維護區域的穩定」

傳綠營推何志偉出戰2026桃園市長　葉元之：他身段軟、大家不會討厭

藍提高罷免門檻闖關「最終戰」戰略曝　綠營悲觀：一定盡全力擋

中央興辦社宅全台開工100案　8年20萬戶社宅目標年底可達成

高虹安「鄰家姊姊」新造型曝光　粉絲湧入狂讚：看得讓人舒服

藍營力拼修高罷免門檻　綠委籲回歸民生法案：符合民心就不用怕被罷

「抗中、圍蔣、安撫深綠」卡雙城論壇！　藍委籲蔣萬安：做好沙盤推演

綠白合契機？　綠營指黃珊珊版財劃法、憲訴法傷害較小「當然可合作」

下周審《選罷法》朝野恐衝突！　她轟綠：癱瘓議事跟戒嚴有何兩樣？

翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

35歲前NBA勇士前鋒宣布退休　曾隔扣姚明、攜手唐西奇歐錦賽摘冠

陳喬恩1張漏網婚紗照衝上熱搜！　「被自己美到了」萬人認證淪陷

是否遵照黨意？執政黨因尹錫悅彈劾「嚴重分裂」　恐超過10人投贊成

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場　全台首店進駐山樣子美食基地

網上「賣耶誕花圈」踩1禁忌慘了！最高3年徒刑、罰15萬

北韓軍消滅300名烏兵！　2.5hrs閃電攻勢橫掃「奪回邊境村莊」

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

2025新制懶人包！機車駕訓補助最多3800元　5類癌症篩檢擴大對象

農業系高材生揪學弟「種大麻賺黑錢　警抄2850萬毒品...2人收押

12歲外甥女夢想「10年後成功進台積電」！工程師舅舅呆了

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

政治熱門新聞

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

點名民進黨蘇系「這個人」戰新北！　吳子嘉分析：當選機會非常大

司長逼深蹲被認鼓勵運動　她轟公務體系腐敗

陳佩琪帶「平安龜」赴北所　盼柯文哲平安歸來

陸證實逮捕3名一貫道信徒　陸委會：儘早放人

重申反廢死立場！　侯友宜：我看過兇嫌犯案後還在笑

前防長李天羽辭世　他曝任內兩大貢獻：太平島機場、縮短役期為一年

翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

高虹安「鄰家姊姊」造型曝光！粉絲狂讚

今年度國營事業預算三讀　規模6兆、大砍火力發電和就安基金

火線人物／吳沛憶帶著傷痛前進：我要努力的事還很多

幕後／今院會本要強渡《選罷法》　國民黨急踩剎車2原因曝光

上海團先遣隊抵台　李四川今晚宴請李驍東

蔣萬安「遺憾」上海台辦主任遭封殺　她批：這非首都市長應有的態度

更多熱門

相關新聞

全英語跨域！雲林明德中學外交小尖兵全國特優

全英語跨域！雲林明德中學外交小尖兵全國特優

由教育部與外交部所辦理「外交小尖兵－英語種籽隊選拔」活動，113年度共吸引全國79支隊伍參賽，經過激烈競爭後全國決賽成績出爐，台中市明德高中取得全國特優第四名亮麗成績，為台中市第一，也同時取得2025年寒假期間赴美國與加拿大親善訪問資格的高中。

捷克國會不認同「台灣是中國的一部分」　外交部：肯定並誠摯感謝

捷克國會不認同「台灣是中國的一部分」　外交部：肯定並誠摯感謝

美國會要求駐日美軍整編 設統合軍司令部劍指中國

美國會要求駐日美軍整編 設統合軍司令部劍指中國

中國軍演常態化　美前國防官：意在麻木台灣

中國軍演常態化　美前國防官：意在麻木台灣

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

關鍵字：

外交部花園酒會台美關係臭豆腐外交林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

台式麵包不是麵包　醫生喊別當三餐吃

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面