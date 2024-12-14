林佳龍盼實踐「臭豆腐外交」　「台美繼續共同維護區域的穩定」

▲林佳龍出席台灣美國事務委員會「花園酒會」。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台灣美國事務委員會每年在聖誕節前夕舉辦「花園酒會」(Garden Party)，在台北賓館歡迎美國在台協會AIT駐台官員和華語學校的學員們，外交部長林佳龍也參與昨（13日）晚宴，林透露，華語學校學員提出「臭豆腐外交」這個詞，從臭豆腐外焦裡嫩的口感，體悟到從事外交工作，要兼具外在的硬實力與內在的軟實力。林也期許，新的一年，兩國可以繼續實踐「臭豆腐外交」的理論，軟硬兼具深化交流，共同維護區域的穩定，並促進經濟繁榮。

林佳龍分享，台灣美國事務委員會每年在聖誕節前夕舉辦「花園酒會」(Garden Party)，在台北賓館歡迎美國在台協會AIT駐台官員和華語學校的學員們，不僅能深化台美情誼，也讓大家略減思鄉情愁。

林也透露，華語學校的學員曉春和力偉代表學員們致詞時說，來到台灣會體驗很多文化衝擊，特別是嘗試過臭豆腐後，從臭豆腐外焦裡嫩的口感，體悟到從事外交工作，要兼具外在的硬實力與內在的軟實力，並在軟硬交互使用中取得平衡，所以稱之為「臭豆腐外交」，這番創新的想法獲得滿堂彩，大家掌聲不斷，也讓活動增添許多笑聲。

林佳龍指出，過去一年，台美關係穩健發展，表現在軍售的硬實力上，也表現在追求民主自由等共同價值的軟實力上，期待新的一年，兩國關係可以繼續實踐「臭豆腐外交」的理論，軟硬兼具深化交流，共同維護區域的穩定，並促進經濟繁榮，「而今晚我們就從軟實力開始！」

林佳龍表示，邀請美國在台協會副處長柯傑民(Jeremy Cornforth)、華語學校校長艾林(Carolyn Clark)跟我一起在活動現場體驗古童玩，玩懸絲偶、打彈珠台、看捏麵人師傅的巧手藝，體驗剪紙和玩劍玉，我們也一起揮毫寫春聯，我寫了「春」字，期待迎接即將到來的新年。

林佳龍也致意，謝謝台美會主任委員顏慧欣用心安排，也感謝行政院經貿談判辦公室楊珍妮政務委員，以及無任所大使簡又新、劉柏君 出席與來賓一起互動，除了善盡地主之誼，也讓身在異鄉的美國賓客及學員們，都能感受到台灣人的熱情，擁有一個很不一樣的聖誕節回憶，同時加深台美情誼。