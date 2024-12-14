強冷空氣猛灌「周末最凍」下探9度　北東濕冷

▲冷氣團將影響到下周一，氣溫最低溫可能出現在周末。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團發威，北部地區今天最寒冷，夜間郊區可能下降至9到10度，強冷空氣預計影響到下周一，氣溫最低點可能出現在周末，北部和東半部持續降雨濕冷。

天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周六台灣受大陸冷氣團影響，天氣呈現濕冷。從北部到南部，從平地到山區，氣溫明顯下降，尤其在北海岸與東北角迎風面，雨勢持續，讓今日的氣候更顯寒意。

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北部地區今日最為寒冷，廖于霆分析，北部今白天高溫僅有13至15度，而夜間郊區氣溫可能進一步下降至9到10度。新北、基隆和宜蘭降雨頻繁。中南部天氣雖相對穩定，但早晚氣溫同樣偏低，僅約12至14度；白天高溫雖稍微回升至18至23度，但日夜溫差大。東半部受東北季風影響，濕冷天氣格外明顯，今日降雨幾乎是連續的，白天氣溫15至18度間徘徊，夜間低至13至14度，濕冷感覺令人不適。

廖于霆提醒，這波強烈冷氣團預計將影響台灣至下周一，氣溫最低點可能出現在本周末。明日(12月15日)北部與東部仍會持續降雨，氣溫延續今日的濕冷，而中南部天氣則逐漸穩定，陽光有望短暫露面。到了下周二(17日)冷氣團減弱，全台氣溫將開始回升，但早晚仍需注意保暖。