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一圖看急凍時程「探11度」　這波不是最強！粉專：下周更皮皮剉

▲▼冷氣團來襲，周末為最低溫時刻。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲冷氣團來襲，周末為最低溫時刻。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團強灌，今天(14日)各地有感降溫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷氣團預計持續到下周一(16日)，局部空曠或近山區有機會探11到12度，不過這波冷氣團只是一般強度，下周的冷空氣更值得「各位皮皮剉」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」13日晚間在Threads表示，大家應該覺得有點冷了，但其實冷氣團才剛到，周末才是最冷的時候；這次台北、基隆、宜蘭，註定時陰時雨到底，外搭13到14度低溫，且愈晚愈冷，住台北東邊的回家一定更有感，回程車廂一站一站跟著數，開往冬季裡的夜和霧，這樣是看不見流星雨，只有保濕噴霧雨。中南部一樣會轉冷，但一如往常老樣子，偏乾、深夜冷、日夜溫差大。

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粉專指出，這波冷氣團了不起就一般強度而已，下星期的更值得各位皮皮剉。

粉專也在臉書公布低溫時程並表示，冷空氣14日達冷氣團等級，預計持續到下周一(16日)，各地低溫普遍在13度到15度間，平原空曠地區、內陸近山區有機會11度到12度。北部、宜蘭因為水氣偏多下雨的關係，全天體感特別濕冷。中部、南部、東部天氣穩定許多，白天溫度稍微回升，但夜晚清晨也相當寒冷。

根據中央氣象署預報員曾昭誠上午最新說明，預估這波冷氣團最冷時間點將出現在明天(15日)周日清晨，北部局部空曠地區下探9度，明晚到下周一清晨3000公尺以上高山有降雪機會，下周一白天短暫回溫，不過下周又有東北季風，將濕冷到下周五。

氣象署表示，下周六起又有另一波冷空氣南下，各地氣溫下降，不過後期冷空氣強度預報不確定性較大，還有待觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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