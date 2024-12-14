最冷時刻還沒到「明晨急凍探9度」　高山有望降雪

▲冷氣團南下，明晨將是最冷時刻。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團來了，各地明顯降溫，冷空氣影響到下周一。氣象署預估這波最冷時間點將出現在明天(15日)周日清晨，北部局部空曠地區下探9度，明晚到下周一清晨3000公尺以上高山有降雪機會，下周一白天短暫回溫，不過下周又有東北季風，將濕冷到下周五。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天冷氣團南下，各地有明顯降溫，台北今天凌晨過後已經達到大陸冷氣團標準，冷空氣預計影響到下周一清晨，下周一白天氣溫回溫一些，不過下周二又有另一波東北季風南下，而今天這波冷氣團最冷時間點將出現在明天清晨。

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根據氣象署觀測，今天清晨最低溫出現在新北市石碇區的國5，溫度下探9.6度。不過接下來還會更冷，曾昭誠指出，今晚到明晨低溫分布位置以北部為主，中南部溫度也會下降，北部最明顯低溫將出現在竹苗近山區和丘陵地，有機會達10度以下低溫，新北市、基隆北海岸近山區也有近10度上下的溫度，北部、宜蘭、花蓮、中南部近山區今晚到明晨低溫10到12度。

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署提醒，今入夜後會越來越冷，10度以下區域將發布低溫燈號，新北市、新竹縣、苗栗縣都可能有低溫特報。

曾昭誠進一步說明，這波冷氣團北部約11到14度，空曠地區會再低1到2度，其他地區約12到15度，白天中南部、台東溫度約20度上下；今晚到後天，苗栗以北因輻射冷卻明顯，有降到10度左右或以下機會。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，曾昭誠指出，今天到明天降雨地區以迎風面為主，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮較明顯，明天清晨降雨類似，今天到下周一清晨，3000公尺以上高山因溫度條件配合，有霧淞和結霜機會，3000公尺以上高山已降到零度，下周一南方水氣移入，周日入夜到下周一清晨西半部3000公尺以上高山有降雪機會。