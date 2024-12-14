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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／生育非女性存在的價值　吳沛憶帶著傷痛前進：要努力的還很多

▲▼立委吳沛憶專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳沛憶接受《ETtoday新聞雲》專訪，談到自身生命經驗，及未來從政路上的期待。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

身為先天性子宮發育不全的患者，民眾黨立委陳昭姿深知求子之痛，多年來推動代理孕母，盼讓不孕的家庭能有多一個選擇。不過，代孕仍有爭議，衛福部宣布《人工生殖法》修法脫鉤處理，陳昭姿對著民進黨立委吳沛憶衝口說出的一句「如果你有一天沒子宮怎麼辦」，是心疼自己，心疼擁有同樣遭遇的女性，卻也不經意地成為刺痛他人的針，因吳沛憶的伴侶、台北市議員許家蓓就是子宮內膜癌離世。每個人都有自己的傷痕，對於陳昭姿的話，吳沛憶表示不責怪，只是社會當中有著不同的生命處境，有人為了活下去，必須做出摘除子宮的決定，「我們應該要有更多的尊重、包容」。

沒子宮怎麼辦？　吳沛憶：有沒有傷害到我其實不重要

吳沛憶坐下來時，已經是晚上7點鐘。作為立法委員，生活上的緊湊不是一般人能想像，平日的白天有法案要顧，晚上有選區要跑，一天24小時，眼睛一睜開就要忙，但面對自己熱愛的政治工作，吳沛憶很拚，受訪時還帶著鼻音，「我應該是因為過敏」。

回憶當時與陳昭姿的爭執，吳沛憶淡淡地說，「我可以理解陳昭姿的傷痛」，所以也希望對方能夠尊重不同女性面對到的狀況，像是子宮摘除，其實是很多人，因為遇到疾病，所以不得不的一個選擇。

「尤其是我也觀察到這幾年這樣子的疾病，女性發生的年齡是逐漸在下降的」，講到這，吳沛憶調整了一下呼吸，保持平靜的告訴記者，「我希望我們立法院裡面的立委，大家可以多多的去了解社會當中不同的生命的處境，也要去尊重自己的發言，因為我們每一個人在立法院裡面都不是代表我們個人，而是來自於選票的託付」。

吳沛憶表示，陳昭姿的這句話，有沒有傷害到她，其實沒有那麼重要，「有一天你沒子宮怎麼辦？」這是很多女性正在擔憂的事，這背後有著很複雜的共同的決定，她更在意的是，大家應該要有更多的尊重、包容、理解，像《人工生殖法》是一個民生法案，「我一直不認為在立法院裡面會變成政黨對立的議題，因為大家都是希望台灣的性別平等或選擇自主可以往前走，所以我想我們都多一點的尊重，其實是可以有比較良善的溝通。」

▲▼立委吳沛憶專訪。（圖／記者李毓康攝）

子宮不該被剝削成商品　吳沛憶點出代孕修法爭議

《人工生殖法》自2007年頒佈至今，實質內容未有更動，而隨著台灣社會變遷，該法已顯得過時，無法滿足當前社會對生育選擇的多元需求，但在推動修法時，代理孕母是否開放，社會意見仍分歧。

吳沛憶認為，納入單身女性、女同志，這是已經有社會共識的。女同志的部分，這其實是同婚合法化後的配套修法，因為當時未觸及到生育的領域，她在競選時也已經在政見公報中列出了這個法案。而很多年前在《優生保健法》上，便已開始處理單身女性的生育自主性。所以《人工生殖法》開放單身女性、女同志配偶，這並不是一個突然冒出的修法，而是長期以來在法律上如何保障女性更加有自主權的進程，是社會進步的一部分。

至於代孕這一部分，吳沛憶指出，最擔心的是它讓女性的子宮被剝削成商品，現在立法院內部支持代孕版本的委員們，也強調是無償代孕，但是像亞洲的日本、韓國等國，為何沒有通過合法，因為在實務上如何防止子宮商品化，這是一個巨大的挑戰，純粹的無償代孕實際上面臨層層關卡，例如是否有足夠的人力來查核？而要防止買賣，卻沒有修法版本去處理加重罰責。

吳沛憶說，以剛修完的《運動產業發展條例》來看，為了防堵打假球，把球員商品化，過去罰責不夠重，導致很多非法行為依舊發生，所以朝野都支持加重，那既然大家也都認同子宮不該商品化，「為什麼主張代孕的委員沒有去處理加重罰責？」罰責過輕，又沒有人力機制去查核，怎麼有效遏制子宮商品化的現象？

吳沛憶進一步表示，如果代理孕母變成市場了，受害最深的，一定是經濟上弱勢的女性，這是她最不願意看到的事，代理孕母當然是可以討論的，但如果不能完善的去防範子宮商品化，就絕不可以在風險怎麼高的情況下去修法。

▲▼立委吳沛憶專訪。（圖／記者李毓康攝）

「生育是上帝給的禮物　但不是女性存在的價值」

吳沛憶坦言，自己也曾擔心，沒有生小孩，那她擁有的子宮，或因此受的苦，像是經痛等等，是不是白受罪？又像是看到身邊的朋友，或者是自己的家庭，其實她也感受到，如果有了孩子，這是一個非常可貴的生命的連結，「但我們千萬不能把生育變成是女性的功能性價值，我覺得生育是上帝給我們很好的禮物，而身為女性，雖然會遭遇很多不便，在社會上面都有需要去奮鬥的地方，但也因此而經歷到很多很可貴的生命經驗，那是女性獨一無二能擁有的。」

除了生育以外，吳沛憶認為，女性在各項議題上都應該要更加努力去展現自己的價值，彰顯女性獨有的力量，這也是她在立法院裡面要非常努力去為女性代言的，「我曾經覺得不一定說女性就要為女性發聲，但後來當我發現，實際上在這麼多的角落還是存在很多權力不平等的時候，如果連我們都沒有為自己發言，那誰會幫我們講話呢？」

吳沛憶舉例，在審核安會的預算時就發現，在核能領域的人才性別比例差異還是非常大，而現在很好的事是中央部會、地方政府單位裡面，每一個單位都有性別委員會、性別小組，所以像核安會的性別委員也有給核安會建議，要去提出培養女性核能輻射人才的計畫，就是在每一個細小的細節的地方，去打造一個更加賦權的的環境，如果可以盡一份心力，她覺得很有價值。

傷痛過後繼續走下去　吳沛憶：要努力的事情還很多

走過了生離死別，吳沛憶說，自己有了很多收穫，許多人透過網路跟她分享生活的經歷，她也更理解女性必須要去面對的婦科方面的健康風險，每一個決定的背後，其實都相當的不容易，也都不只為了自己，同時還為了家人。當她認識了更多社會上的女性她們所經歷的事情，在立法院裡面，她希望能從制度性的層面去照顧跟幫助更多人。

吳沛憶表示，支持者向她分享故事，讓她更加有意識到自己還要努力的事情有很多，也知道其實多人對這一代走進政治是有所期待的，並且相信可以去推動一個更好的環境。吳沛憶微微笑了一下，「所以感覺好像責任變得更重大了」。

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