幕後／今院會本要強渡《選罷法》　國民黨急踩剎車2原因曝光

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（13日）預計處理《選罷法》等案，為了防堵綠營杯葛議事，白營原本預計提出延會動議，開會到晚上12時為止，當時國民黨團總召傅崐萁也表示支持，不過最終院會飆速略過爭議法案，在下午3點56分左右，立法院長韓國瑜宣布休息，此舉讓原本以為會「戰到底」的藍委略顯錯愕。據悉，是因為尊重韓國瑜期盼的朝野和諧，此外，內政委員會國民黨召委徐欣瑩已排定16日繼續審查《選罷法》「罷免票數比得票數多一票」之提案，藍營預備將該案與「加嚴法案」併同處理。

民進黨團今拂曉出擊，清晨5點就在議場門口排隊等著遞案，綠委王義川、蔡易餘、鍾佳濱更早早坐在院長的位置上，霸佔主席台。而在國民黨立委陸續進入議場後，藍綠也發生口角。

白委黃國昌批民進黨利用資訊落差欺騙民眾。黃國昌表示，民進黨這樣鬧拖延開會時間，民眾黨會送出延會動議，開會到晚上12時為止。對於白營提案，國民黨也表示會支持，希望儘快處理法案。

據悉，為了在今天院會闖關《選罷法》加嚴連署修正案，傅崐萁週三晚上宴請「戰鬥力強」、「年輕」的立委吃飯，飯局過程中，不斷與藍委強調，本會期一定要處理完《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》等三大案，後續會有很多需要「戰鬥」的機會，因此希望大家保有體力，好好戰鬥。

所以，在今下午3點左右，黨團幹部在群組提醒，民眾黨會在下午5點提案延長開會，請大家做好「戰到底」的準備。但訊息才剛出來沒多久，韓國瑜就表示，選罷法尚待協商，協商後再處理，下午3點56分左右，韓就宣布休息，讓原本以為會「戰到底」的藍委略顯錯愕。

據了解，因為韓國瑜召集三黨鞭協商，期盼能夠朝野和諧，最終國民黨表示尊重韓國瑜，因此在今日院會跳過相關爭議法案；此外，內政委員會下週一將三度排審《選罷法》，且黨團已下令，週一必定就要送出委員會，才來得及在協商冷凍期一個月過後，將「罷免票數比得票數多一票」之提案與連署加嚴提案併案，盼力拼本會期休會前二、三讀通過。