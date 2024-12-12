獨／小咖狙殺大角頭！2關鍵「異常乾淨」　「鴨頭」之死仍是謎

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪今年8月15日在高雄左營遭槍殺，犯案的楊姓槍手事後主動投案，供稱是因為和陳男有50萬元的賭債糾紛，才憤而行兇，檢方今（12）日偵結，依殺人等罪將他起訴。據了解，專案小組在清查楊姓槍手的金流、通聯紀錄時，發現「異常乾淨」，不符常情，懷疑槍殺案經過縝密的計畫，背後可能有藏鏡人指使，仍持續蒐證、偵辦中。

回顧此案，左營分局8月15日11時許接獲民眾報案，在左營區明華路停車場旁有人開槍，遂派線上警力迅速趕赴現場，鑑識後發現留有彈殼6顆，至少開了6槍。被害的陳男綽號「鴨頭」，是屏東新生代黑道要角之一，行事作風兇狠，與人發生過不少糾紛，甚至演變成開槍互嗆，警方懷疑他在桌遊店出沒的行蹤被事先掌握，才會被開槍襲擊。

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」的楊姓槍手行兇後逃逸。（圖／民眾提供）

在槍擊案發生後不久，涉嫌開槍的楊姓男子開車帶著作案槍械至左營分局新莊派出所投案，楊嫌初步向警方供稱，是因債務糾紛引發不滿，憤而向被害人陳男射擊腹部2槍，陳男友人隨即自行將傷者送往大同醫院，但傷勢過重，經搶救後陳姓角頭仍宣告不治身亡。

犯案的楊姓槍手事後主動投案，檢方複訊後向法院聲請羈押，法官8月16日晚間裁准羈押禁見，案經約4個月偵辦，檢方今偵結，依殺人等罪將楊男起訴，並移審法院。

據了解，楊姓槍手在道上算「名不見經傳」的小咖，唯一的「資歷」就是在詐團擔任過車手，「鴨頭」則是屏東新生代角頭之一，兩人過往沒有交集，更遑論「鴨頭」跟他借錢。

此外，專案人員清查楊姓槍手的通聯紀錄和金流，發現都「異常乾淨」，讓人懷疑整起槍擊案經過縝密計畫，更非楊姓槍手這種小咖可以一個人處理，因此，專案人員仍不排除有藏鏡人存在，仍會持續監控、偵辦。