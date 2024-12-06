　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機活春宮！她蹲駕駛艙門口「忘情吞吐」　口愛男伴監視器全拍下

▲▼飛機活春宮！她蹲駕駛艙門口「忘情吞吐」　口愛男伴監視器全拍下。（圖／翻攝自X）

▲一對情侶跑到駕駛艙門口激戰，女方更是當場蹲下替男伴口愛。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

瑞士國際航空（SWISS）近日爆出有2名旅客偷偷跑到駕駛艙外的空間口愛，而整個過程都被機上監視器拍下，影片流傳至網路上後瞬間引發熱議。從影片上可以看到，一名女子蹲在地上替男伴口交。然而事發後航空公司則表示，洩漏影片的人明顯侵犯顧客隱私，強調會加強員工訓練。

根據One Mile At A Time報導，這起突發事件發生在2024年11月瑞士國際航空從曼谷飛往蘇黎世的LX181航班上，有一對乘客在飛行中因慾火難耐，竟跑到自以為沒人看見的空間口愛。而兩人選擇激戰的位置則是在頭等艙前、駕駛艙門外。

報導指出，整趟航程約12小時，而從畫面中可以看到，一名女子跪在地上低頭為男伴「吞吐」，而整個過程則是被駕駛艙門口的監視器拍下。然而由於駕駛艙門上的安全攝影機只能實時顯示艙外當下的狀況，以保障飛行安全，並不具備錄影功能，因此可以確認這段影片是由機組人員翻拍。

▲▼飛機活春宮！她蹲駕駛艙門口「忘情吞吐」　口愛男伴監視器全拍下。（圖／翻攝自X）

根據調查，機組人員用手機拍下兩人的性愛畫面後，將影片上傳至WhatsApp以及其他社群媒體，最終影片外流至網路上，瞬間引發熱議。

對此，瑞士國際航空發言人福洛特（Meike Fuhlrott）表示強烈譴責。她強調，未經他人同意拍攝並分享影片，已經違反瑞士國際航空內部的規範與數據保護法規。她指出，安全攝影機的唯一用途是為了保障駕駛艙安全，並非用於其他目的，所以不具備長期錄影功能。

發言人進一步表示，機組人員在發現此類行為時，應該「立即介入阻止」，而不是偷偷拍攝影片。她強調，將影片外流的機組人員的行為並不符合公司對員工專業標準與行為的期待，將會嚴正徹查該起偷拍事件，並嚴懲涉事人員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高鐵站女子落軌　列車進站當場死亡
撞死陳梅慧…37歲駕駛「背景曝光」
黑幫傳出「生死籤」撞殺陳梅慧　江湖大哥曝「車禍殺人」行情
快訊／多位綠委掛彩　吳思瑤痛哭落淚
不知怎聯絡她！周杰倫請求「照片換好看一點」　阿給闆娘換了
快訊／高鐵站女子落軌！　列車延誤
獨／知情人士還原事故當下：Uber靜止狀態遭猛撞
獨／陳梅慧急救時曾睜眼！肇事男下車喊：幫我報警
江湖盛傳：黑道詐團下追殺令　「陳梅慧有收到風聲」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

戒嚴後最慘！南韓總統尹錫悅支持率「跌至新低」　只剩13%

自動通關系統移除台灣國旗　大馬：台人仍能使用系統

南韓20多歲就業人口減少　50、60歲成就業人口增長主要推動力

搭乘醫院電梯突然墜落　33歲產婦「剛生下一名女嬰」斷脖身亡　

分屍3人「丟鐵桶焚毀」稱在獻祭！　美殺人魔遭判死刑

新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

賈靜雯直播和梧桐妹狂鬥嘴　突自爆「沒穿褲子」被說好瘋

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

戒嚴後最慘！南韓總統尹錫悅支持率「跌至新低」　只剩13%

自動通關系統移除台灣國旗　大馬：台人仍能使用系統

南韓20多歲就業人口減少　50、60歲成就業人口增長主要推動力

搭乘醫院電梯突然墜落　33歲產婦「剛生下一名女嬰」斷脖身亡　

分屍3人「丟鐵桶焚毀」稱在獻祭！　美殺人魔遭判死刑

新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

邁可森農曆年空降台灣！首攻北、高流開演　歐洲10人樂團空運助攻

憲兵「天下第一營」有共諜　總統府重話痛批叛國行為

快訊／高鐵左營站傳落軌！　女子遭進站列車撞擊當場慘死

傅崐萁飆罵議事人員「韓國瑜也拉不住」　綠籲道歉：當自己立法院長？

北市國中生持刀片恐嚇同學　家長著急貼文：我的孩子我自己救

彩蛋藏22年！《魔戒》前傳揭聖盔谷傳奇　每日破天荒合作

快訊／台股收盤下跌74.67點　台積電跌10元至1065

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因：有恍神

偏鄉計畫排除波波　邱泰源談修訂3原則：國外學歷不會有實習機會

北市最大古蹟ROT餐廳　租金曝光！業者吐：壓力不小

國際熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

建議巴拉圭背棄台灣　中國外交官遭驅逐

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

飛機活春宮！她忘情口愛男伴　監視器全拍下

尹錫悅將二度戒嚴？　下令陸軍指揮官禁休待命

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

加州7.0強震「海嘯警報1小時取消」原因曝

北韓女老闆「遭高射砲處決」！屍體秒炸碎噴飛

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

與卡車同時過馬路　女師遭超速機車撞死

馬來西亞自動通關　看板上「中華民國國旗」不見了

等候就業數據美股收黑　台積電ADR反漲1.8％

更多熱門

相關新聞

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

國道1號北上76.9K處4日先發生前四海幫角頭郝廣民車禍重傷，不到40分鐘，後方800公尺、77.7K處，又發生虛擬幣調查師陳梅慧車禍死亡案件。現場監視器拍下，郝廣民車禍後，後方路段已大回堵、車流停滯，陳梅慧與男友的車輛又被撞到全毀，連國道監視器都能看見，現場有車輛飄出陣陣煙霧，一旁還有許多民眾下車查看情況。

獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞真相曝

獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞真相曝

國籍航空唯一！長榮航蟬聯「體育推手獎」　榮獲贊助類雙料肯定

國籍航空唯一！長榮航蟬聯「體育推手獎」　榮獲贊助類雙料肯定

攝影機動了！　三花貓衝過來舔舔

攝影機動了！　三花貓衝過來舔舔

顧兒太累！狗見妹妹上學房間慶祝

顧兒太累！狗見妹妹上學房間慶祝

關鍵字：

航空公司偷情事件監視器員工訓練

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面