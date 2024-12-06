飛機活春宮！她蹲駕駛艙門口「忘情吞吐」　口愛男伴監視器全拍下

▲一對情侶跑到駕駛艙門口激戰，女方更是當場蹲下替男伴口愛。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

瑞士國際航空（SWISS）近日爆出有2名旅客偷偷跑到駕駛艙外的空間口愛，而整個過程都被機上監視器拍下，影片流傳至網路上後瞬間引發熱議。從影片上可以看到，一名女子蹲在地上替男伴口交。然而事發後航空公司則表示，洩漏影片的人明顯侵犯顧客隱私，強調會加強員工訓練。

根據One Mile At A Time報導，這起突發事件發生在2024年11月瑞士國際航空從曼谷飛往蘇黎世的LX181航班上，有一對乘客在飛行中因慾火難耐，竟跑到自以為沒人看見的空間口愛。而兩人選擇激戰的位置則是在頭等艙前、駕駛艙門外。

報導指出，整趟航程約12小時，而從畫面中可以看到，一名女子跪在地上低頭為男伴「吞吐」，而整個過程則是被駕駛艙門口的監視器拍下。然而由於駕駛艙門上的安全攝影機只能實時顯示艙外當下的狀況，以保障飛行安全，並不具備錄影功能，因此可以確認這段影片是由機組人員翻拍。

根據調查，機組人員用手機拍下兩人的性愛畫面後，將影片上傳至WhatsApp以及其他社群媒體，最終影片外流至網路上，瞬間引發熱議。

對此，瑞士國際航空發言人福洛特（Meike Fuhlrott）表示強烈譴責。她強調，未經他人同意拍攝並分享影片，已經違反瑞士國際航空內部的規範與數據保護法規。她指出，安全攝影機的唯一用途是為了保障駕駛艙安全，並非用於其他目的，所以不具備長期錄影功能。

發言人進一步表示，機組人員在發現此類行為時，應該「立即介入阻止」，而不是偷偷拍攝影片。她強調，將影片外流的機組人員的行為並不符合公司對員工專業標準與行為的期待，將會嚴正徹查該起偷拍事件，並嚴懲涉事人員。