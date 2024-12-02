燃油價格跌「國內機票12／31起降價」　最多省182元

▲國內線機票價格將自12月31日起調降，各航線平均降幅約4.3%、平均調降95元。（圖／華信航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

民航局今宣布，因應航空燃油價格下跌，國內線機票價格將自12月31日起調降，降幅從2.7%至6.9%不等，以華信航空台北飛金門的機票，從2641元降為2459元、省下182元，搭機民眾可更節省荷包。

國內航線票價於2014年全面調整時，民航局亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。

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民航局指出，依據中油今日公告航空燃油價格，今年10至12月國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降的門檻（每公升21.74元），各航線平均降幅約4.3%、平均調降95元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，將自12月31日起生效。

▲因應航空燃油價格下跌，國內線機票將自12月31日起調降。（圖／民航局提供）

民航局表示，配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買12月31日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為12月30日（含）以前出發之航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。

另外，民航局表示，已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。