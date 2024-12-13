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強恕中學走入歷史！125年老牌私校易主　改名新民中學明年招生

▲▼強恕中學將改名為「新民國際中學」，預計114學年開始招生。（圖／翻攝Google map）

▲強恕中學將改名為「新民國際中學」，預計114學年開始招生。（圖／翻攝Google map）

記者許敏溶／台北報導

1899年創校的強恕中學將走入歷史。台北市私立新民小學董事會入主私立強恕中學，董事會日前決議改名為「新民國際中學」，並向北市教育局申請中。校長饒邦安今（13日）表示，預計114學年對外招生，預計每個年級招收2班，優先讓新民國小畢業生直升，也會對外招生，形成從幼兒園到高中的完整學習體系。

擁有國內籃球、棒球隊勁旅的私立強恕中學，在私立新民小學董事會入主後，決議更改校名。新民小學校長饒邦安今天證實，董事會已經通過將強恕中學改名為「新民國際中學」，目前正在進行程序中，等待北市教育局通過後，希望從114學年開始招生，預計每個年級招收2班。

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饒邦安說明，過去新民國小的畢業生，大都升學到知名私校，像是延平、復興、東山等學校，家長一直覺得學生換一個環境要重新適應，董事會聽到家長心聲，所以將強恕中學改名為「新民國際中學」，由於強恕中學原本就有國中部，未來改名後，新民體系可從幼兒園到高中，學生就可以不用為適應新環境擔心。

饒邦安強調，未來「新民國際中學」將會以重新改頭換面，除了興建新的校舍，還會找全新師資，預計國高中每個年級各招收2班，但實際招生名額仍以教育局核定為準，屆時新民國小畢業生可以優先直升，也會對外招生，讓大家重新認識新民國際中學的優點。

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