議員轟幼園狼師拖3個月才停職　教育局駁：最快速度重罰終身禁業

▲北市幼兒園再傳虐童，市議員批評拖延三個月才停職，教育局澄清立即停職。（示意圖／VCG）

記者許敏溶／台北報導

台北市某幼兒園驚爆虐童案，議員批評市府拖延3個月才將涉案人停職。教育局今（30日）反駁，8月中旬接獲陳姓教保員不當對待幼生事件後立刻停職，以最快速度完成調查，採最重懲處60萬元且終身不聘任，也主動觀看監視器畫面發現另兩名教保員涉有不當對待，啟動調查並即刻停職，認定屬實後裁罰40萬元並解聘，4年不得擔任教保服務人員。

台北市又爆出虐待、猥褻幼童案件，民生社區某幼兒園的一名男教保員與2名女教保員涉案，初估受害幼童至少20人。儘管教育局昨天已經公布懲處，但市議員許淑華批評市府拖延3個半月才將狼師停職。

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對此，北市教育局今天下午澄清，8月中旬教育局獲報，指陳姓教保員涉及不當對待幼兒，立即召開緊急應變小組，命令從8月20日起停職接受調查，絕非拖延3個半月才停職。

教育局進一步表示，經過調查小組嚴謹調查檢視後，認定陳姓教保員行為屬實即採最重懲處60萬元且終身不聘任，且調查小組在調查過程還查閱今年6到8月的監視器畫面，發現還有其他兩名教保人員涉及體罰幼生，在9月3日命兩人停職接受調查，經過認定委員會審議，認定不當對待幼生行為屬實，2人裁罰40萬元及4年不得擔任教保服務人員。

另外，傳出教育局對發生問題的經營團隊，要求明年2月前撤換。教育局澄清，在第一時間就要求該教保機構不得招收新生，並在11月20日行文國防部，通知國防部在一個月內終止委辦契約事宜，撤換經營團隊。