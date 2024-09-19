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憂「蠟瓶糖」竄校園　雙北教育局急發函：各校加強宣導別亂買

▲▼ 蠟瓶糖。（圖／時代力量提供）

▲憂蠟瓶糖在校園流竄，雙北教育局要求各校加強宣導。（圖／時代力量提供）

記者楊惠琪／台北報導

中國大陸爆紅的糖果「蠟瓶糖」、「蠟皮糖」引發關注，近期在台灣網購平台也可看到，因無標示成分、未經許可販售，有專家質疑含有工業用蠟，恐有致癌風險；也有國小老師擔心毒品潛藏危機。對此，北市教育局今急發文各級學校加強宣導，提醒學生勿購買成分不明的食品；新北市教育局也要求學校加強宣導，別購買來路不明的零食。

北市教育局表示，為確保學生健康與安全，教育局已發文各級學校要求學校近日在公開場合加強宣導，針對蠟瓶糖等市面上販售的未明確標示成分且來源不明的食品，提醒學生勿購買、勿食用此類食品，避免因食用不明來源的產品而對健康造成潛在風險，進一步確保校園內的飲食安全。

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新北教育局指出，已請各校加強宣導，未經查驗合格的食品千萬不要購買或食用，尤其是來路不明的零食，避免對身體造成傷害。此外，也持續請學校宣導學生正確飲食概念，協助辨識並了解部分零食營養成分、添加物及對健康的影響，並呼籲家長與師長平時共同留意孩子均衡飲食、少油少鹽多纖維、多運動，培養健康生活型態。

新北市北大國小自然教師陳民峰表示，食用級蜜蠟和工業蠟成本價格天差地遠，同樣1公斤食用蠟要價400元，工業蠟只要2.17元，為了省成本當然會用工業蠟，其中的化學物質類似荷爾蒙，恐致癌或影響性發育等問題。此外，因為有漂亮糖衣的包裝，也擔心會有毒品潛藏的危機，呼籲政府從嚴列管，並管制網購平台販售。
 

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