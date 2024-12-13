【廣編】助攻體力、支持行動力*　力增飲活力強化配方新上市

▲力增飲雙效蛋白+及關鍵鈣優力加強國人體力支持行動力*。

圖、文／力增飲提供

台灣自主研發製造的力增飲，於十二月推出雙效蛋白+及關鍵鈣優力買1罐送1罐優惠組合，全力支持國人培養健康習慣養成，好體力支持你的行動力*。

力增飲針對不同族群，推出雙效蛋白+及關鍵鈣優力兩款營養補充品。雙效蛋白+配方含25%高蛋白，持續補給好體力，並加入日本專利GABA成分輔助入眠**，提升健康品質。

而新推出全素的關鍵鈣優力則結合優質蛋白質與高鈣配方搭配維生素K2、D3並添加植物性葡萄糖胺、MSM，促進鈣質吸收、促進骨質鈣化效率，無論是日常營養補充、銀髮族保健或是運動補給，都能依需求選擇合適產品。

本次買一罐送一罐組合，限量於各大特約通路包含：力增飲旗艦商城、杏一、維康、啄木鳥、佑全、丁丁等各大藥局皆有販售。

活動資訊：https://www.affixhealth.com/collections/liquid-protein-calcium

*「添加蛋白質幫助肌肉生長、鈣&維生素D3幫助骨骼健康並促進鞏固鈣吸收，再搭配維生素K促進骨質鈣化，整體有助於行動力並提供續航好體力。 」

**「添加日本專利麩胺酸發酵物粉(含GABA)幫助入睡。 」