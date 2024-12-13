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南京大屠殺87週年　「槍傷肩膀變形」倖存者憶：11歲全家被殺

▲▼南京大屠殺。（圖／翻攝自微博）

▲南京大屠殺倖存者倪翠萍。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

日軍侵華期間佔領南京，進行了長達6週的大規模屠殺，造成歷史上無法抹滅的傷痛。陸媒《央視新聞》在南京大屠殺87週年的今日，釋出倖存者倪翠萍先前的採訪。倪翠萍表示，當年的她才11歲，一家7口全被日軍槍殺，而自己的肩膀也因當年的槍傷，已經變形了。

據《央視新聞》報導，倪翠萍表示，當時3名日軍衝進她家，「他們把我父親用槍打死在地上，之後又給我母親一槍，我可憐的母親也倒在地上，我看著我父母兩人一起倒在地上，我不敢喊叫。」

▲▼倪翠萍的肩膀。（圖／翻攝自微博）

▲▼倪翠萍的肩膀。（圖／翻攝自微博）

▲▼南京大屠殺。（圖／翻攝自微博）

倪翠萍含著淚說道，「日軍殺完我家人後沒走，給了我一槍，子彈從我背後，穿過肩膀。」她邊說邊拉開衣領，深深的槍傷疤痕，導致她的肩膀變形。

報導指出，「南京大屠殺」事件的倖存者在今年又離世6名，目前在世倖存者僅剩32人。

▲▼南京大屠殺。（圖／翻攝自微博）

▲▼南京大屠殺。（圖／翻攝自微博）

▲▼南京大屠殺。（圖／翻攝自微博）

▲南京大屠殺。（圖／翻攝自微博，上同）

日軍1937年12月13日進佔南京城，軍司令官松井石根和第6師團師團長谷壽夫等，法西斯分子，對中國平民進行了長達6週慘絕人寰的大規模屠殺。根據1946年2月中國南京軍事法庭查證，日軍集體大屠殺28案，19萬人，零散屠殺858案，15萬人，被槍殺和活埋者達30多萬人。

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