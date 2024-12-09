負責南京大屠殺「毀屍滅跡」祕密任務！　「南京碇泊場」相冊首曝光

▲南京碇泊場的主要負責軍官合照。（圖／翻攝揚子晚報）

記者魏有德／綜合報導

常州大學紅色文化研究院研究員、南京大學歷史學博士盧彥名近日自日本民間徵集到一本攝於1938年南京的相冊。相冊中有73張當時攝得照片，其中，有關日軍第二碇泊場（南京碇泊場）的照片首次曝光在大眾面前，印證在南京大屠殺後，日軍被指控在該處「毀屍滅跡」的史實。

▲「南京碇泊場」空拍圖。（圖／翻攝揚子晚報）

《揚子晚報》報導，這本相冊的主人是誰？盧彥名認為是合照中的山本俊，「他的單人照片多次出現在相冊中，照片中還出現門口寫有他名字的住所。山本俊是第二碇泊場的『二把手』，也是司令官鈴木義三郎的繼任者。此外，山本俊部隊字樣也出現在一些照片中。」

相關史料記載，日本軍官太田壽男在南京大屠殺期間，任職於南京碇泊場司令部。他曾在一份寫於1954年的供述稱，「我1937年12月15日傍晚到達南京下關，得到命令處理下關地區的南京人屍體。處理方法大部分由下關碼頭及其稍下游投入揚子江，一部分在浦口東約四公里處燒掉掩埋（主要用汽油燒，利用窪地、地頭等）。」

盧彥名表示，關於南京碇泊場的史料很少，這處位於南京下關碼頭附近的機構，不僅負責日軍的後勤保障，還參與一項重要的隱密任務，就是對南京大屠殺遇難者「毀屍滅跡」，「這本相冊中有一張軍官合照，揭露了侵華日軍第二碇泊場的核心構成，第二排左六為侵華日軍第二碇泊場司令部司令官鈴木義三郎，第二排右六為山本俊，第二排左五為太田壽男，第三排左五為梶谷健郎。」

本次發現印證了《南京大屠殺史料集》中，當年在南京碇泊場司令部服役的梶谷健郎日記及依日記寫成的回憶錄。梶谷健郎曾寫下，「下午指揮40名苦力，頂著惡臭清除了千餘具屍體。真是慘不忍睹，的確是人間地獄。」

這本相冊中，還有透過空照，拍下南京碇泊場的全景，同時，也記錄下戰後被列為甲級戰犯、1938年2月接替松井石根出任華中派遣軍司令官的畑俊六，在當時視察南京港的情景。