勞動部就安基金被亂花引發民憤　立院朝野共識「預算砍3億」

▲就安基金爆濫用引發民憤，朝野共識今年度預算砍3億。（圖／翻攝自國會頻道）

記者趙蔡州／綜合報導

勞動部近日爆出濫用就業安定基金，包含花百萬裝潢休息室、花千萬拍攝短片卻成效不彰，前部長許銘春亦爆出疑似辦個人演唱會等爭議。立法院12日審理113年度中央政府總預算附屬單位預算案時，朝野同意將就安基金中的促進國民就業計畫服務費用刪除3億元。

立法院12日召集朝野完成「113年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表」第二輪協商，預計13日就可以交付院會，完成三讀。值得關注的是，其中就業安定基金中的促進國民計劃服務費用，原編列80多億元，不過國民黨立委賴士葆認為，過往預算實現率僅87%至92%，應節省公帑，提議刪除3億元。

國民黨立委張智倫說，前勞動部部長許銘春近日被爆出「濫用就安基金」，他認為就安基金不應被當成部會首長的「小金庫」，要求勞動部必須提出專案報告檢討、防止未來再發生濫用。國民黨立委羅智強也說，就安基金爭議引發公憤，相關政府機關應好好改進，「你今天做多爛，我就砍你多少預算」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，針對就安基金爭議，他們不護短不包庇，應該改革就改革，同意減列今年度剩餘費用，也希望此事可以讓大家警惕。勞動部長洪申翰表示，相關爭議、弊案他上任後就已開始檢討，檢調也已介入查察，他們會配合調查、絕不會包庇，至於刪除預算也會遵照辦理。

▲朝野刪除預算，勞動部長洪申翰「遵照辦理」。（圖／陳瑩欣攝）

勞動力發展署北分署爆發霸凌案，意外延伸出勞動部濫用就業安定基金裝修辦公室、舉辦部長個人演唱會等爭議，後續更被發現就業安定基金長期遭到濫用，包含找行銷公司經營臉書、買咖啡豆、垃圾清運等，許多與使用目的不符或應由公務預算支應的項目，都由就安基金埋單。

民眾黨立委黃國昌近日在質詢時也指出，就業安定基金自2022年開始，用於媒體政策及業務宣導的預算不斷增加，2022年1.19億、2023年1.49億、2024年已達到1.7億，明年甚至會超過2億元，而他仔細檢視驗收報告後，發現勞動部曾花費1000萬元外包民視拍攝了一支8分鐘宣傳短片。

黃國昌指出，花費了這麼多錢後，結果在YouTube僅創造13萬觀看次數，看似不錯，但實際留言只有19則，這就是透過下廣告在衝觀看次數，且細看該案的廣告費用，總共斥資101萬下廣告，這麼高的廣告預算，卻只有這樣的觀看次數，究竟是真的有下101萬元廣告，還是浮報，要求勞動部應徹查。