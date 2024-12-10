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數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼：居然有期限

▲▼數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼：居然有期限。（圖／翻攝LINESTORE）

▲數發部推出最新作品「防詐動態警報 × 寶寶不說」LINE貼圖。（圖／翻攝LINESTORE）

記者鄒鎮宇／綜合報導

數位發展部2024年法定預算加年度前瞻特別預算78.05億元，總額為149.06億元，在中央14個部中排名第13名。近期，數發部致力於打詐，與Google、LINE、Meta三大平台合作，數次推出新招防治，近日也推出最新作品「防詐動態警報 × 寶寶不說」LINE貼圖。

有網友10日在PTT發文表示，「那些質疑數位部只白領兩百億、沒在做事的人，我真的很懷疑他們的良心！數位部打臉，防詐新成果出爐了！你各位要不要道歉？」並PO出數發部推出的LINE貼圖「防詐動態警報 × 寶寶不說」。

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貼圖內容包括「好快樂」、「哈哈哈哈哈哈」、「蟹蟹尼」、「愛心手勢」「不好意思內」、「好呀」、「NO」、「好讚ㄛ」、「這你也信？」「總覺得哪裡不對勁...」、「騙人的吧」、「我不信」、「小心！要注意喔」、「錢包守護者」、「提高警覺」、「受盡委屈」等16張貼圖，有效期限為下載後的90天，只要加入「防詐動態警報」即可獲得。

▲▼數發部推「打詐LINE貼圖」免費領　鄉民看一點傻眼：居然有期限。（圖／翻攝LINESTORE）

▲該貼圖僅能使用90天。（圖／翻攝LINESTORE）

網友看完紛紛留言，「好實用，已下載」、「拜託支持立法院嚴格審查他們的預算」、「這個我也會畫，我拿少一點20萬就好」、「這比那幾部尷尬到不行的宣導廣告好多了」、「昨天新聞才報因詐騙自殺了兩個，笑死防詐騙、笑死人的打詐辦公室」、「寶寶是不是中國用語去了，是的話，色違小粉紅要出征了嗎」、「只能用90天，差評」。

據了解，數發部推動「數位發展三支箭」政策，加上7月通過的「詐欺犯罪危害防制條例」，未來將與業者透過公私協力機制，強化網路詐騙廣告的下架機制，以確實保障民眾的財產安全，建構安心的數位生活環境。

LINE部分，截至2024年7月底，已停權1萬419個涉詐帳號。LINE還於1對1與群組聊天室、個人檔案、LINE社群，與LINE官方帳號的單向溝通情境（例如有陌生好友丟訊息時），加註警語「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」，並透過LINE TODAY台北電影節直播等平台積極協助數發部宣導防詐教育，提升民眾的警覺性與防詐意識。

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