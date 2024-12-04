轟就安基金淪私人小金庫、拍馬屁伴手禮　李彥秀轟：勞動部全是共犯

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部就業安定基金辦音樂會引起非議，現在還爆發疑被挪用在勞動部粉絲團經營案、辦公室裝潢、買咖啡豆等。國民黨立委李彥秀痛批，「勞動部的高官，把就安基金當提款機」，勞動部上上下下根本就是共犯結構「拿著刀叉，喝勞工的血，吃勞工的肉」，賴清德能不震怒嗎？

李彥秀指出，就業安定基金是台灣1,200萬勞工的「救命錢」，但是勞動部上上下下，不僅將就安基金視為私人「小金庫」，當成「拍馬屁」伴手禮，現在更傳出勞動部1年至少濫花8千萬，從辦公室裝潢、清垃圾、找網軍，到買咖啡豆、衛生紙、菜瓜布。

「只要勞動部長官喜歡，就安基金全部都埋單！」李彥秀轟，上梁不正下梁歪，「勞動部的高官，把就安基金當提款機」，當台灣的勞工在烈日與寒風下辛勤工作，勞動部高官卻用勞工的救命錢，外勞管理的血汗錢，在冷氣房大喝咖啡，雇用1450網軍，裝潢土皇帝辦公室「只有你想不到，沒有就安基金辦不到！」。

李彥秀指出，勞動部上上下下根本就是共犯結構「拿著刀叉，喝勞工的血，吃勞工的肉」，賴清德能不震怒嗎？陳菊院長能不徹查嗎？勞動部貪婪貪腐至此，執政的民進黨能不汗顏嗎？民進黨的立法委員還有臉出來圍事抹黑嗎？

李彥秀說，勞動部長期濫用就安基金，東窗事發後，才承諾將儘速針對經費支用，諮詢第三方專家提供專業建議。如果勞動部還有一絲羞恥心，還有一絲悔意，就應該立刻撤回就安基金預算，徹底檢討修正，給勞工一個交代、給社會一個交代。

