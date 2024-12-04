國民黨轟「就安基金成馬屁基金」　要求勞動部撤回明年基金預算

▲國民黨團召開「 就安基金變馬屁基金？誰還在當謝宜容的勞動布？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

勞動部日前爆發基層公務員被長官霸凌輕生案，現在又爆發出前部長許銘春不當違法挪用就業安定基金召開個人豪華演唱會，國民黨團今（4日）召開記者會，揭發該演唱會經費高達368.7萬元，明顯違法不當挪用，要求檢調必須查個水落石出給全民一個交代，並要求民進黨政府立即公開就安基金每一筆細目供全民檢視，同時修正就安基金使用辦法避免基金未來再度被不當挪用。

黨團書記長林思銘表示，勞動部利用就安基金將辦公室優化設備就花了2250萬元，文書製作等費用也支出336.4萬元。勞動發展署北分署裝潢費就花了413萬元，光是113年的咖啡豆就花了22.8萬元。114年臉書經營將花了253.2萬元，請問這些錢花在勞工身上嗎？把勞工的就業安定基金挪為私人使用，這完全是濫用。

藍委王育敏指出，針對就安基金浮濫使用狀況，部長洪申翰居然不敢保證未來不再出現，表示民進黨未來還想繼續不當使用，根本没有想要改革。許銘春的豪華演唱會花了全民公帑368.7萬元，違法挪用文宣媒體採購經費，演唱會要支出的燈光、音響、舞台等費用都没有在計劃支出項目當中，挪用其他科目。這就是違法挪用，未來國民黨團會強力監督就安基金的使用狀況，也請全民一起來監督。

立委廖偉翔指出，就安基金已變成馬屁基金，一年濫用金額高達八千多萬元新台幣，還曾經想用就安基金為特定地方政府量身訂做補助，人民不憤怒嗎？111年就業安定基金管理委員會一個臨時提案就通過對高雄市政府三千萬元的補助。112年3月時相關補助案被加碼至4000萬元，3000萬元給高雄市，其餘的1000萬元才開放其他縣市申請，這不是濫用什麼才是濫用，完全就是在拍高雄市政府的馬屁。此案被爆出後才停止，這是標準的「官官勾結」。

廖偉翔表示，這根本是搶劫勞工，把搶來的錢拿去拍馬屁。必須譴責勞動部這種恣意妄為、目無法紀的行徑。這是行政失當，更是對人民、對勞工的背叛。首先，要求清查就業安定基金使用狀況，公開每一筆使用細目。第二、追究相關人員的責任，該移送法辦絕不寬貸。第三、修法就安基金監督機制避免再被濫用。第四、勞動部必須向全國勞工及繳交就安基金的民眾道歉。

