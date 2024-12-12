台中男連撞6車1死3傷！8月才飆車判刑　無照醉駕恐怖酒測值曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲林姓男子渾身酒味，上午10點多仍執意開車，不料在自由路高速連撞4輛自小客車、1輛重機車及1輛自行車，造成1死3傷慘劇，林男酒測值高達0.98mg/l。據警方初步了解，林男無照駕駛，車子也不是他的，而他今年8月才因為逆向飆車，被依公共危險罪判刑2月，如今竟又酒駕撞死人，警方初步驗尿沒有毒品反應，將進一步驗血確認。

▲▼無照且酒駕男子連撞6車，釀1死3傷，警方初步驗尿沒有毒品反應。（圖／民眾提供，下同）

林男駕駛自小客車行經進德路、自由路口時，毫無減速的追撞前方4輛自小客車、1輛重機車及1輛自行車，撞碎路旁盆栽，撞斷電線桿，造成75歲機車騎士杜姓男子送醫急救不治，58歲自行車騎士宋姓男子多處擦挫傷，顱內出血開刀治療中，46歲自小客車駕駛黃姓女子輕傷。

據了解，林男今年8月時，才因逆向飆車，被台中地院依公共危險罪判刑2月，不料4個月後又酒駕肇事，而且還是無照駕駛，意外發生後，林男仍在酒醉，完全無法回答員警、救護人員的提問。

死者家屬還在醫院處理後續，還沒到所製作筆錄；單車騎士宋姓男子為列冊街友，身體狀況良好，平時以打零工維生，因不願意接受安置庇護，街友服務員定期查訪關懷，宋男手術後暫時在加護病房觀察，社會局將協助後續相關事宜。

警方表示，林男驗尿初步沒有毒品反應，鑑識人員已查扣肇事車子，不放過任何蛛絲馬跡，全案依過失致死、公共危險罪嫌偵辦。