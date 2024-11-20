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社會 社會焦點 保障人權

「團購買房打7折」先繳30萬　台中女再匯百萬被勸阻...爆氣走人

記者鄧木卿／台中報導

台中26歲蔡姓女子半年前透過網路任職某間不動產投資公司，聽信公司要求，繳交30萬元可以團購買房，還可打7折， 蔡女已預訂一間位在宜蘭的新房，要再匯100萬元時被行員、警員勸阻，該公司統編被查出竟是一家位在高雄的水果批發，蔡女面對各項詢問都回答不出來，最後爆氣離開，留下一臉無奈的家人。

▲▼買房也能團購打7折，該投資公司被查出是水果批發，女子要匯百萬被勸阻爆氣離開。（圖／民眾提供）

▲女子任職的投資公司被查出是水果批發，匯款被勸阻爆氣離開。（圖／民眾提供）

台中市警察局第三分局東區分駐所巡佐姚智中、警員陳昱傑，日前下午2點多獲報台中二信有人遭詐騙，員警到場了解，蔡女任職某不動產投資公司，透過銷售線上課程賺取「薪水」，也繳了30萬元參與團購買房，但最近又要再繳交100萬元款項時，蔡女的公公婆婆得知後，擔心夫妻兩人受騙恐將負債累累，一家人便相約前來銀行請益。

銀行經理查詢該公司的網路公開資料，發覺該投資公司統一編號登記的營業項目是蔬果批發，並不是房地產相關產業，員警詢問，房產交易、物件地點等資料，蔡女都答不出來，「你們說的，我都知道」，還說「簽約有保密條款，投資標的資料只有店長知道」等等。

蔡女見無法說服眾人認同自己的公司及投資，最後拂袖離去，獨留丈夫、公婆等3人在現場，銀行經理與員警認為蔡女丈夫涉入未深，建議好好和太太再進一步討論，提醒這間公司的運作方式高度依賴拉下線，且存在資金安全與產權合法性的風險，叮嚀高度警覺，務必審慎思考。

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