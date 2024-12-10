高雄12／11大停水　28.5萬戶「13小時沒水可用」區域公布

▲高雄12/11大停水。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市民注意！台灣自來水公司發公告，因應破管搶修工程，高雄市將有28萬5186戶受影響停水，預計停水時間為12月11日0時至13時，共影響13小時，呼籲受影響民眾提前儲水備用。

台水公司表示，為辦理三民區澄清路與澄和路交叉路口2000mmSP特殊接頭自來水管破管搶修，因施工須請潛水伕進行水中電焊修補作業，考量大型管線送水時管中壓力較大，影響施工人員工作安全，必須暫停淨水場加壓送水作業，以利順利搶修。預計停水時間為「113年12月11日（三）0時至13時」，影響供水時間總計13小時，請受影響民眾提前儲水備用。

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▲高雄12/11停水範圍。（圖／記者賴文萱翻攝）

停水區域如下

三民區：博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛

鳥松區：大華、夢裡、鳥松 鳳山區：忠孝、忠義、中和、武慶、武漢、新武、新強里(高速公路以西)、 鳳東、埤頂、文山、誠德

前鎮區：瑞誠、瑞文、瑞北、瑞昌、瑞華、瑞興、瑞崗、瑞西、瑞隆

左營區：合群、明建、進學、屏山、頂北、頂西、廍北、廍南、廟北、廟東、中北、中南、聖南、聖西、城南、路東、聖后、尾北、尾南、尾西、埤東、埤西、埤北、永清、祥和

楠梓區：宏南里

苓雅區：全區

仁武區：全區