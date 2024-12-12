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【廣編】陽獅集團全面引領賽局　展現跨領域超群優勢

▲▼陽獅集團,陽獅集團台灣,李奧貝納,台灣李奧貝納,星傳媒體,實力媒體。（圖／陽獅集團提供）

▲陽獅集團台灣於《Campaign》Agency of the Year 2024豐收十金三銀二銅十五項大獎。圖為陽獅集團首席執行長張明玲（前排立），率各品牌及專業團隊主管合影。

圖、文／陽獅集團台灣提供

陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）在2024年《Campaign》Agency of the Year大中華區年度最佳代理商評選中，以100%入圍、100%獲獎的驚人紀錄領跑全場，最終展現壓倒性卓越成績，勇奪十金三銀二銅等十五面獎牌，以及三項大中華區域大獎、三項亞太區域大獎。彰顯出陽獅集團在台灣行銷領域上的領先地位，和創意、媒體、數位創新及公關各專業的全方位超群優勢。

除了在最具指標性的最佳創意代理商、數位創新代理商、媒體代理商等項目蟬連優勢外，陽獅集團台灣橫掃多項關鍵領域，榮獲大中華區金獎肯定，從整合行銷、品牌體驗、顧客互動、電子商務到人才發展，無一不展現其領導地位。這場激烈的競逐與輝煌勝利，突顯陽獅集團在台灣代理商業界的領航地位，更證明台灣的行銷專業與成績，已在大中華區域中穩居前茅。

由李奧貝納台灣執行長暨創意長楊榮柏領軍的團隊在創意領域再度領先，斬獲包括台灣年度創意代理商金獎在內的多項大獎。星傳媒體、實力媒體、博丰數位、明思力公關四大品牌，也在此一具亞太業界指標地位的年度盛會中，各自豐收金獎肯定。

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