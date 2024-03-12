【廣編】陽獅集團「為愛獻聲」　推廣器官捐贈聲紋卡

【廣編特輯】

圖、文／陽獅集團提供

由陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）攜手衛福部與財團法人器捐病主中心計劃發起的「為愛獻聲」線上體驗活動，及「為愛獻聲 讓愛留存」器官捐贈聲紋卡特展，已於線上線下接力開跑。

其中3月9日至26日於松山文創園區盛大登場的「為愛獻聲 讓愛留存」器官捐贈聲紋卡特展，不僅將器捐聲紋卡承載愛與重生的理念完整呈現，更結合日前上線的「為愛獻聲」互動式 AI 聲音體驗，邀請大眾加入練習說愛，以聲音傳遞溫暖能量的行列。

展覽以「聲紋承載愛」為主軸，將「為愛獻聲」活動網站中的 AI 技術實體化，透過生動的策展設計，於松菸具有時代意義保存的男澡堂中打造各式體驗與互動區。參觀者不僅可以深入器官捐贈議題，更能透過實際練習體驗聲紋卡含義，將嚴肅話題轉化為溫暖的活動與行動，鼓勵民眾重新思考生命與愛的價值，進而讓愛延續與重生。

「為愛獻聲 讓愛留存」器捐聲紋卡特展共分為三大展區：「聲紋承載愛」演繹器捐聲紋卡的核心概念，每一個聲紋都是獨一無二的「愛的承載體」，融合藝術創作和科技應用，讓每個聲紋展現出獨一無二的視覺與聽覺體驗。「練習說愛」展區中，參觀者可以親「聲」體驗 AI 聲紋互動，透過極達創新打造的聲音互動轉印裝置，將錄下的聲音轉化為獨特的聲紋藝術 NFC。「遺愛與重生」展區中，進一步引導參觀者體會「用生命影響生命」的使命與價值，對器官捐贈有更深的認同與理解。