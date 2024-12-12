就業中心攜手愛心單車行　修復二手腳踏車暖贈弱勢

▲▼ 嘉義就業中心攜手腳踏車行，修二手單車助弱勢 。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義就業中心自112年起運用公私協力結合民間團體及個人，一起為經濟困頓無交通工具而阻礙面試機會之弱勢求職者，提供二手腳踏車之服務，經就服員諮詢評估後贈予，共同協助其順利面試及穩定就業，至今募集累計18台，已送出11台愛心單車，服務持續進行中。

▲▼ 嘉義就業中心攜手民間團體 修二手單車助弱勢 。（圖／嘉義就業中心提供）

為解決失業民眾求職交通問題，嘉義就業中心有了徵求閒置單車的念頭，在多方打聽下認識「101單車行」陳老闆，他表示有許多腳踏車被丟棄在街道或建築內，影響市容，他願意無償修復後捐贈給嘉義就業中心供弱勢民眾使用，因此開始了這樣的善舉。去年嘉義就業中心新聞露出後，「宏都宏都社區管理管委會」發現大樓內有許多廢棄腳踏車，決定與「嘉義市星光野路童軍團」及「101單車行」陳老闆等合作，利用童軍團進行腳踏車專科章訓練過程時進行整修；嘉義市議員王浩得知此事，決定一起響應做公益，支應維修耗材相關費用。

協力單位表示，藉由回收、修復、整理並贈送弱勢二手腳踏車，使廢棄物重獲新生，資源再利用，達成環境永續，是一件很有意義的事。嘉義就業中心捐贈愛心單車執行至今，這股公益向善的效益已向外縣市擴散出去；其中一位來自桃園的呂先生參加網球錦標賽時抽中腳踏車，因看到嘉義就業中心贈車助弱勢的新聞，決定將抽中的全新腳踏車贈與嘉義就業中心，共同挹注愛心幫助更多的人。

加入修復或捐贈二手單車行列的有:嘉義市興南里里長與里民、連城製麵工廠、101單車館、宏都宏都大樓、星光野路童軍團、瑞泰老人長期照護中心、王浩議員及嘉義中心同仁…等數十個民間團體及個人，除做公益助弱勢外，同時也響應政府2050淨零碳排政策。

嘉義就業中心主任李奇玟說，我們運用公私協力以「政府0預算」、「弱勢0負擔」挹注人力與物力，共同解決弱勢求職者交通問題，也讓閒置單車活化再生響應ESG。弱勢民眾如有上述的服務需求，可洽詢嘉義就業中心，電話：05-2240656分機132，經就服員諮詢訪談後，再視評估狀況提供愛心單車服務。