女住院遭性侵！想求救被摀嘴硬上　男闖病房鎖門企圖染指第2女

▲男子把病房門上鎖，用櫃子堵住門口，取下牆上的警鈴，性侵女病患得逞。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利城市杜林（Turin）一名阿富汗籍男子因焦慮、恐慌發作與女友前往醫院急診室，隨後被轉至精神科，沒想到入夜之後，他偷偷潛入女性患者的病房，把門上鎖、用櫃子堵住門口、取下警鈴，摀住女子嘴巴性侵得逞，還企圖對院內第二名女病患出手。

每日郵報報導，這名36歲男子5月23日前往醫院急診室，隨後被送往精神科專為飲食失調、輕度精神疾病患者設立的病房，但由於沒有床位，被安置在病房走廊的臨時床上。到了晚間9時，他趁機潛入一名35歲厭食症女患者病房內。

男子把病房門上鎖，用櫃子堵住門口，還取下牆上的警鈴，性侵女病患得逞。儘管女子在過程中試著尖叫求救，但男子摀住她的嘴巴。

隨後，男子逃進另一名女病患的病房，再度把門鎖上，但女子設法在他出手之前把男子嚇跑，同時尖叫求救。在此之際，原本第一名受害女子啟動警鈴，通報醫院工作人員。

針對這起案件，檢察官辦公室已經鎖定這名阿富汗籍男子展開調查。另一方面，醫院安全措施也正在接受調查，因為工作人員未能阻止這起事件發生。據信，這名男子的精神病學評估為具有社會危險性，但無法理解自身行為。

男子律師內格里（Elena Negri）表示，專家提出一系列假設，從精神分裂症到躁鬱症等，也提及大麻使用所導致的急性發作，但並未有明確診斷，要求對醫院以及當晚沒有干預、未充分介入干涉的人進行調查。

這名男子將於明年1月接受審判，目前已從醫院被轉移至關押犯罪精神疾病患者的地方。