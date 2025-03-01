時代眼淚！Skype掰了　微軟宣布：將於5／5終止服務

▲微軟的Skype應用程式，將於5月停用。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

微軟（Microsoft）稍早宣布，將於5月5日停用Skype，結束20多年的營運，並將專注於免費的Microsoft Teams，用戶未來可以透過Teams使用Skype中的許多相同核心功能，例如一對一通話和群組通話、訊息傳遞和檔案共享。

微軟表示，Skype將持續可用至5月5日，目前不再向新用戶提供付費Skype功能，包括Skype點數和撥打和接聽國際和國內電話的訂閱。Skype訂閱用戶可以繼續使用他們的Skype點數和訂閱，直到下一個續訂期結束。Skype點數使用者也可以繼續使用剩餘的Skype點數。

微軟指出，5月5日之後，剩餘付費用戶可以透過Skype入口網站和Teams內部使用Skype撥號盤。

此外，Skype用戶可以在過渡期間，用Skype帳戶登入Teams，聊天紀錄及聯絡人會自動轉移到Teams，如果不想遷移到Teams，也可以選擇匯出Skype的資料。

創立於2003年的Skype，因視訊和網路電話技術，最高曾擁有數億用戶，隨著越來越多免費的網路通訊軟體出現，也趁勢退場，投入Teams營運服務。