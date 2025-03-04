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快訊／M3晶片 iPad Air突襲公開　粉嫩４色亮相、最低２萬入手

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果執行長Tim Cook早上才突襲宣布「There’s something in the Air 」本周將會發表新品，在晚上就立刻公佈搭載 M3 晶片的 iPad Air 正式登場，11、13吋售價分別為19,990元、26,900元起，將有藍色、紫色、星光色和太空灰色可供挑選，同時新款巧控鍵盤也亮相，台灣將在日後開放訂購。

▼搭載M3晶片的 iPad Air 正式登場。（圖／蘋果提供）

▲▼ IPAD Air 。（圖／蘋果提供）


Apple 4日深夜宣布，搭載M3 晶片 的iPad Air、且專為 Apple Intelligence 打造的新款機型正式登場。搭載 M3 的 iPad Air 首度為這款裝置帶來 Apple 先進的繪圖處理架構，將節能表現與便攜性提升至全新境界。搭載 M3 的 iPad Air 相較於搭載 M1 的機型速度最快可達 2 倍1，與搭載 A14 仿生晶片的機型相比，最快可達 3.5 倍2。從創作吸睛內容，到玩需要密集繪圖處理的遊戲，無論做什麼，使用者都能體驗到 M3 飛快的速度。

新款機型提供兩種尺寸與四種使用者喜愛的絕美選色，超便攜 11 吋 iPad Air 帶著走無負擔，13 吋機型則帶來更大的顯示器，讓你有更多空間揮灑創意和生產力。專為 iPad Air 設計的新款巧控鍵盤用法更靈活多變、功能更多，價格也更實惠。搭配 iPadOS 18、支援 Apple Intelligence、進階的相機、快速的無線 5G 連接功能，以及與 Apple Pencil Pro 和 Apple Pencil (USB-C) 的相容性，新款 iPad Air 提供了無與倫比的體驗。

新款 11 吋機型 iPad Air 的起售價與前代同為 NT$19,900，13 吋機型則為 NT$26,900，非常超值。11 吋 iPad Air 教育優惠價僅 NT$18,200 起，13 吋機型則為 NT$25,200 起。搭載 M3 的新款 iPad Air，以及專為 iPad Air 設計的巧控鍵盤將於日後在台開放預購。

此外，專為 iPad Air 打造的全新巧控鍵盤也同步登場，更大的內建觸控式軌跡板讓你能更精準地處理注重細節的工作，新的 14 鍵功能列能更方便調整螢幕亮度和音量等控制功能。全新巧控鍵盤以磁性吸附，「聰穎接點」無須藍牙即可立刻連結電源與資料；械式鋁金屬鉸鏈還包含一個用於充電的 USB-C 連接器。現在，全新專為 iPad Air 設計的巧控鍵盤 11 吋機型售價僅 NT$9,490 起，13 吋機型 NT$9,890 起，機身為白色，並具備顧客喜愛的懸浮式神奇設計。
 

▲▼ IPAD Air 。（圖／蘋果提供）

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