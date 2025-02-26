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ROG、MSI深夜突襲　Geforce RTX 50系列新機即日開放預購

記者蘇晟彥／台北報導

ROG（玩家共和國）、MSI（微星） 25日深夜接連宣布，搭載Geforce RTX系列電競筆電系列即日起正式開放預購。ROG祭出先前在CES亮相的 Strix SCAR 16/18、ROG Strix G16/18等，MSI則端出以北歐神話中的世界樹Yggdrasil為設計靈感的Titan系列、Raider系列等。

▼ROG、MSI 25日都宣布 GeForce RTX 50系列筆記型電腦即日起開放預購。（合成圖／品牌提供）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

微星科技將於2月26日舉辦「MSIology: 龍魂鍛造，制霸遊戲戰場」線上發表會，宣布搭載全新世代AMD與Intel處理器、NVIDIA GeForce RTX™ 50系列顯示卡的筆電即日起開放預購！2025/2/25至4/6早鳥活動期間，選購MSI GeForce RTX™ 50系列筆記型電腦，即可享有優惠價格。

MSI全新世代筆電靈感來自北歐神話中的世界樹Yggdrasil，象徵創新、重生與堅韌精神，並融合了創新科技、奢華美學與極致效能等三大核心理念。猶如亙古北歐神話中的世界之樹Yggdrasil，它連結了九個世界，見證了神族的興衰與世界的毀滅重生，象徵著萬物生生不息。MSI針對不同使用需求推出最齊全的GeForce RTX™ 50系列筆電陣容，提供消費者最完整的選擇。旗艦機皇Titan系列擁有等同桌機般的頂天規格，帶來制霸遊戲戰場的超凡效能。Raider系列以獨樹一格的Mystic lightbar炫光燈效設計，為熱血玩家提供全方位的視聽覺享受。

Vector系列延續低調沉穩的外型設計，為科學工程運算的最強悍後盾。完美結合俐落質感外型與卓越效能的Stealth系列，讓玩家能隨時攜帶，在遊戲與工作之間取得平衡。GeForce RTX™ 50系列筆記型電腦GPU加持下，MSI全新世代筆電將為玩家與創作者帶來顛覆遊戲規則的AI運算效能。GeForce RTX™ 50系列顯示卡配備強大的AI運算能力，提供全新體驗與頂級畫面表現。藉由NVIDIA DLSS4倍增的效能，能以前所未有的速度生成圖像，同時也能夠過NVIDIA Studio平台釋放創造力。

此外，MSI全新世代筆電配備最尖端的技術，包括具備創新獨立SSD散熱導管的極速PCIe Gen 5 SSD、DDR5-6400記憶體、4K Mini LED電競面板，以及MSI Overboost超增壓模式設計，能釋放CPU與GPU的極致效能。

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth A2XWJG - 407TW；電商平台售價：NT$19,4900
Titan 18 HX AI A2XWJG - 071TW；電商平台售價：NT$179,900
Titan 18 HX AI A2XWIG - 025TW；電商平台售價：NT$154,900
Raider A18 HX A9WJG - 043TW；電商平台售價：NT$149,900
Raider 18 HX AI A2XWJG – 026TW；電商平台售價：NT$137,900
Vector A18 HX A9WIG - 041TW；電商平台售價：NT$99,900
Vector 16 HX AI A2XWIG - 014TW；電商平台售價：NT$78,900
Stealth A16 AI+ A3XWIG - 025TW；電商平台售價：NT$99,900

詳細規格請參閱：https://tw.msi.com/Promotion/RTX50_B1/nb

▲▼ ROG、MSI 。（圖／品牌提供）

▲▼ ROG、MSI 。（圖／品牌提供）

ROG Strix SCAR 18電競筆電
2025 ROG電競筆電陣容，最受矚目的莫過於ROG Strix SCAR 18(G835)電競筆電，搭載最新Intel® Core™ Ultra 9 275HX 處理器與最高NVIDIA® GeForce RTX™ 5090顯示卡，結合MUX獨顯直連開關設計，搭配全新ROG智慧散熱技術、最高64GB DDR5-5600記憶體，狂暴效能叱吒3A遊戲戰場；採用18吋ROG Nebula電競螢幕，QHD 240Hz/3ms Mini LED 面板，提供超凡視覺震撼。

外觀部分，ROG Strix SCAR 18迎來兩個「首次」設計。初採用「Q-latch一鍵升級系統」，D件下方卡榫輕輕一撥，免工具拆卸記憶體與SSD， DIY升級更方便；上蓋新增點陣風AniMe Vision顯示器，搭配360度環繞式Aura RGB燈效，電競氛圍感拉到最滿；建議售價：NT$98,999元起。

玩家敲碗、搶先開賣！ROG Flow Z13二合一電競筆電
 因應CES 2025發表後接應不暇的玩家詢問，華碩宣布ROG Flow Z13二合一電競筆電即日起搶先開賣！可拆卸式鍵盤設計，筆電、平板輕鬆切換，打造市場口碑最強「電競平板」；搭載最新AMD Ryzen™ AI MAX+ 395處理器，同時擁有出色效能與電源效率；搭載最高128GB共享記憶體，強力支援AI語言模型運算，更符合Copilot + PC認證電競筆電；搭載13吋ROG Nebula電競螢幕，2.5K 180Hz觸控面板，遊戲力、AI力兼備，絕對是新世代斜槓神機；建議售價：NT$74,999元起。

ROG電競筆電搭載GeForce RTX 50指定顯卡系列即日起正式開放預購，包括：ROG Strix SCAR 16/18、ROG Strix G16/18與ROG Zephyrus G14/16，新世代ROG潮流神機強勢來襲，讓玩家掌握巔峰效能，戰無不勝、制霸遊戲。3月底前預購GeForce RTX 5070 Ti以上指定顯卡電競筆電 ，送「ROG無懼禮盒」(內含ROG帆布袋、ROG保溫瓶、ROG摺疊傘、ROG手機掛繩等豪華信仰周邊，價值NT$5,090)。3月31日晚間9點正式開賣，ROG護照會員於三創ROG旗艦店購買GeForce RTX 5080/5090高階機種，排隊前10名再送ROG Raikiri PC控制器(價值NT$3,990)，解鎖多元遊戲體驗。

詳細規格請點此

▲▼ ROG、MSI 。（圖／品牌提供）

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