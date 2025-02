ROG、MSI深夜突襲　Geforce RTX 50系列新機即日開放預購

ASUS旗下電競品牌ROG(玩家共和國) 7日舉辦CES 2025 ROG《For Those Who Dare : Unlock the ROG Lab》線上發表會,同步揭露在今年將推出的新品。而在日前官方也先行舉辦媒體場,邀請搶先目睹實機產品,同時多項產品搭載GeForce RTX 50系列高階顯卡,並推出最新顯示卡、電競筆電及電競桌機、迷你PC、電競螢幕、電競路由器和外接顯示卡等產品。