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快訊／04:05台灣東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者董美琪／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天清晨4時05分台灣東部海域發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府東南東方13.0公里處，深度22.8公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣花蓮市。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣，震度2級地區為宜蘭縣、南投縣，震度1級地區為台中市、雲林縣、彰化縣、新北市、苗栗縣。

資料來源：氣象署

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