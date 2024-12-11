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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

八炯、閩南狼衝攝影棚堵人！突襲詹江村怒吼「騙中華民國派選票」

記者閔文昱／綜合報導 

YouTuber「八炯」近日在「中國統戰紀錄片」紀錄片上，點名國民黨桃園市議員詹江村配合對岸媒體大搞統戰，導致網友湧入詹江村臉書洗版，詹昨天深夜緊急開直播回應外，今（11）日下午趕赴桃園地檢署按鈴提告八炯涉嫌加重誹謗。對此，八炯與「閩南狼」陳柏源今天也到電視台攝影棚找詹江村理論，雙方爆發口角，場面相當火爆。

八炯與陳柏源11日在參與三立電視政論節目錄影時，與詹江村在攝影棚內意外碰面，瞬間爆發激烈口角。八炯質問詹江村「我抹黑你什麼？」而陳柏源則質疑詹江村是否反共，並要求他拿出反統戰的證據，否則就是在「騙中華民國派的選票」。詹江村則回應「提告是每個人的權利」。

▲八炯與閩南狼突襲詹江村，現場火爆。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

▲八炯與閩南狼突襲詹江村，現場火爆。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

詹江村事後在臉書上不滿表示，他與主持人陳斐娟先前已約定不會與八炯面對面，然而實際情況卻非如此。他認為，雖然此次衝突是由於八炯與閩南狼提早進入攝影棚，但仍認為三立新聞部應對此事件負責，並要求三立向他道歉。

對此，三立新聞部表示，詹江村與八炯、閩南狼的錄影時間為兩梯次，已確實錯開通告抵達時間，但由於八炯與閩南狼提早進入攝影棚，才導致詹江村與他們碰面。三立新聞部強調，這並非節目單位故意安排，而是來賓的個人行為，對於此次事件，日後將要求製作單位在安排來賓邀訪的方式上更加精進。

▲桃園市議員詹江村今天下午赴桃檢按鈴提告網紅八炯涉嫌加重誹謗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲詹江村今天下午赴桃檢按鈴提告網紅八炯涉嫌加重誹謗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧事件，八炯最近發布「中國統戰紀錄片」掀起熱議，昨天又上傳下集內容，其中還點名「村長」桃園市國民黨籍市議員詹江村，導致詹江村臉書被網友灌爆，其臉書帳號還被檢舉停權，其服務處亦被改名為「中共統戰部門」。

詹江村指出，八炯雖然是影射沒有說出名字，但一般民眾產生既定印象，直接認為他是中共統戰同路人，不僅導致其臉書被網友灌爆，其服務處甚至被改名，臉書也被檢舉而遭停權180天。詹江村認為，八炯推出的「下集預告片」是剪接、拼湊，高度影射他配合中國黨媒統戰，完全不能接受，為捍衛權益，他今天下午4時許已到桃園地檢署按鈴提告。

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