詹江村喊告　八炯：待會見，你要怎麼告？

▲詹江村。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

網紅「八炯」日前在其YouTube頻道發布「中國統戰紀錄片」引發眾議，昨日發布的下集預告中竟提到國民黨桃園市議員詹江村，雖然沒有完整的來龍去脈，但也引起許多網友注意。詹江村10日深夜也開直播回應，並於臉書發文澄清，「海峽導報跟我聯絡過，就是駐台記者說要採訪我，地點在桃園議會國民黨團，我並沒有去過」。今（11日）早詹江村又於臉書發文表示，今天或明天會去地檢署提告八炯。

詹江村今早於臉書發文指出，上一個帳號被停權90天，又一個帳號昨天停權180天，緊急生出一個帳號，否則完全無法回應了，「我今天或明天，會去地檢署提告8冏，不要急慢慢來」。也發出陳菊曾祝賀海峽導報創刊15週年的籤條電子檔。網友則在下面留言「真的別急～真的，但我覺得您超急的」、「你怎麼拿到電子檔的？海峽導報的電子檔這麼好拿喔？」

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▲網紅八炯在網路上掀起統戰爭議，也引發被點的桃園市議員詹江村揚言提告，還秀出一張疑為昔日高雄市長的陳菊祝賀媒體周年的籤條。（圖／翻攝自詹江村臉書）

八炯隨後就於Theads發文表示，「詹江村跟我有滅村之仇是嗎？待會見，你要怎麼告？我根本就沒有評價你怎樣，我也沒在影片中說你收紅錢！而且你認為海峽導報是壞的，要告我，你還去聯絡薛洋，還說海峽導報業配的話直接找你？真的很急到亂告人欸，不過也在我預料之中，差別在於，我沒想到你進度怎麼快。」

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