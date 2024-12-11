睡到自然醒！19歲男炫耀舅舅安排超爽公職　陸電九局立刻澄清

▲ 男子自稱親舅舅安排超爽公職，睡到自然醒 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名男子曬出截圖，證明親舅舅安排他在貴陽水電九局（全稱「中國水利水電第九工程局有限公司」）擔任辦公室副主任兼安全管理員，天天睡到自然醒。炫耀文一出，引起大陸網友極度不滿。中國水電九局立刻發文澄清是消息不實，將追查到底。

綜合大陸媒體報導，一名1男子在社交平台發佈了一段聊天截圖，截圖中一男子自稱年齡19歲，已被身為處級幹部的舅舅安排在貴陽水電九局，主要擔任辦公室副主任兼安全管理員，並稱23歲就可以正式入編。

男子表示雖然自己才19歲，但享受的待遇和編制人員完全一樣，工資在6千元至8千元左右（換算台幣3.2萬上下），甚至強調自己天天「睡到自然醒起來，上3小時班，刷短視頻，傍晚6點準時下班。」並在群裡發佈辦公室的影片。

不少大陸網友看到截圖後十分憤怒，批評「失業率這麼高，很多人沒工作，還敢高調炫耀」「走後門還這麼囂張」「再次證明國營企業原來都是有關係」。

事件發酵後，大陸水電九局發佈聲明，相關網路平台用戶發佈「一男子在群內稱，其19歲，被身為處級幹部的舅舅安排進了貴陽水電九局上班，擔任辦公室副主任兼安全管理員。等相關信息，嚴重影響我公司名譽。」

大陸水電九局高度重視，「經排查，該信息不屬實，已報案」，並且再次鄭重聲明，以上為不實信息，請廣大網民不信謠、不傳謠。針對該起事件進行法律追訴。