　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一次懷上9胞胎！　陸新手媽媽怒控醫院要負責　

▲▼孕婦表示未出世的嬰兒也算1人，示意圖非當事人。（圖／取自免費圖庫NegativeSpace）

▲大陸一名婦女遵照醫囑竟然懷上9胞胎。（示意圖／取自免費圖庫NegativeSpace）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名25歲婦女聲稱按照醫院指示，自己竟然懷上9胞胎必須「減胎」。家屬認為醫院有醫療疏失，引起大陸網友兩面論戰。目前這名婦女經過第2次減胎手術，最終留下兩胎。為何當時打促排卵針可以同時懷上多個寶寶？情況實屬罕見，加上每位病患體質情況不同，原因很難釐清。

綜合大陸報導指出，江西南昌25歲侯女士懷上9胞胎。追溯事件因結婚近一年未懷孕，去醫院檢查顯示，子宮內有多個囊腫，且有子宮內膜息肉，受孕困難，醫生建議注射促排卵針進行排卵。

今年10月初，侯女士遵醫囑，注射了促排卵藥物。10月底成功懷孕了，在醫院檢查時顯示懷了三胞胎，再次來到醫院進行複查，宮腔內竟然顯示9個孕囊緊靠，其間可見分隔。

胎囊內分別見胎芽8mm、6mm、6mm、8mm、7mm、6mm、5mm、4mm、6mm，均見原始心管搏動。由於九胎過多，風險極大，醫生也建議減胎，並且告知可能會進行多次手術。最終，經過第二次減胎手術後，最終留下兩名胎兒。

事後，侯女士在社交帳號「多胎寶媽」（九胞胎）發佈影片強調，「咨詢促排卵後出現9胞胎是否屬於醫療事故？」因為減胎花了4萬多元，住院費用2.8萬元」，多出近7萬費用認為是醫院疏失要負責。（單位人民幣）

侯女士發佈影片，引用了一條醫學科普影片，以及一段侯女士丈夫咨詢律師的影片，對話顯示，「做了一個促排，懷了九胞胎，開始打了三針，後面又補了兩針，再打了破卵針，他也沒給我囑咐有多胞胎的風險，我想問下醫院有沒有責任。

對此，律師回應，「如果你想要追究法律責任，應該去找衛健局，對這家醫院的診療行為進行投訴調查。」

侯女士則認為，自己懷九胞胎都是按照醫生過程進行，當初沒有提醒會有多胞胎的情況，她也回復評論區網友，「醫院說沒有任何責任，我覺得有一定責任。」

該起事件也引起網路論戰，有網友表示，「是醫院弄的就屬於醫療事故。」也有網友認為，「既然選擇促排，無論醫院是否告知，本人都應該提前瞭解風險。」

為什麼打了促排卵針可以同時懷上這麼多個寶寶？根據報導指出，這是很罕見的現象，有可能促排卵藥物不規範使用，加上患者本身的高反應性所造成的後果。

臨床上，很多不孕的媽媽因為各種原因需要進行促排卵治療，用藥過程中，醫生會根據激素水平及超音波來評估卵泡發育和成熟的情況，及時調整促排卵藥物的用量。「建議患者一定要嚴格遵醫囑服藥。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1800台旅客滯留那霸　觀光署：若有安全疑慮啟動包機
三冠癌王！醫示警「6大危險因子」要提早篩檢
韓抗議現場曝！　滿是「偶像七彩手燈」
昆凌「觀眾席看周董演唱會」　超甜反應被拍！
敘利亞軍方認「阿塞德倒台」！　總理：準備和平移交政權
大馬士革機場「航班全停飛」！　旅客驚慌混亂畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

睽違半年　中國央行再度增持黃金

一次懷上9胞胎！　陸新手媽媽怒控醫院要負責　

淚！1歲童心臟病治療無效　在媽媽懷裡「看完最後一場煙火」離世

陸委會：網紅已成中共統戰一環　配合對台滲透逾越法律紅線

結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味　業者急回應全面調查

影／大群飛鳥空中瞬間炸飛　「鳥擊」瞬間機身殘留大面積血跡　

陸留學生涉禁錮15歲少女　在馬來西亞被捕

睽違六年　「NBA中國賽」明年在澳門重啟

大陸送香港貓熊不改名　「安安、可可」寓意安定、有可能

憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

睽違半年　中國央行再度增持黃金

一次懷上9胞胎！　陸新手媽媽怒控醫院要負責　

淚！1歲童心臟病治療無效　在媽媽懷裡「看完最後一場煙火」離世

陸委會：網紅已成中共統戰一環　配合對台滲透逾越法律紅線

結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味　業者急回應全面調查

影／大群飛鳥空中瞬間炸飛　「鳥擊」瞬間機身殘留大面積血跡　

陸留學生涉禁錮15歲少女　在馬來西亞被捕

睽違六年　「NBA中國賽」明年在澳門重啟

大陸送香港貓熊不改名　「安安、可可」寓意安定、有可能

憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案

敘利亞反抗軍政變！阿塞德政權垮台　拜登：密切關注局勢發展

詹皇之子大爆發代表作　布朗尼NBA發展聯盟16分4籃板創生涯新高

快訊／台中城市馬拉松剛結束　「攤販總召」叫不醒搶救無效亡

榮耀號郵輪故障估周二回基隆港　觀光署：若有安全疑慮啟動包機

推動在地特色農遊！　花蓮「體驗活動」金質獎名單出爐

CP查理首度南下攻蛋完售開唱！　惹哭1.3萬粉承諾：高雄我會再回來

男團主唱開唱暴哭宣布「暫離台灣」：我的階段性任務已完成

晚期確診比例最高！醫示警「肺癌6大危險因子」要提早篩檢

葛來儀肯定賴清德出訪　「中共發動聯合利劍C軍演毫無正當性」

許富凱苗栗開唱！提前陪粉絲過過聖誕耶　嗨喊：感受幸福與溫暖

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

大陸熱門新聞

影／大群飛鳥空中瞬間炸飛　

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

淚！1歲童罹心臟病　在媽媽懷裡「看完煙火」離世

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

上海迪士尼遭輪椅大軍攻陷　園方無奈曝新規

薄瓜瓜公開母家書：不知恥而奮憤，羞恥感

陸留學生涉禁錮15歲少女　在馬來西亞被捕

結果嚇人！陸測評博主「自費」送檢連鎖滷味

憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破殺人懸案

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

睽違六年　「NBA中國賽」明年在澳門重啟

陸委會：配合中共對台統戰滲透逾越法律

陸新手媽懷9胞胎怒控醫院失職　

更多熱門

相關新聞

面對半導體產業制裁 陸四大行業協會：美國芯片不再安全可靠，慎用

面對半導體產業制裁 陸四大行業協會：美國芯片不再安全可靠，慎用

美國政府2日再度祭出對大陸半導體產業的新一輪對華出口限制，140餘間大陸企業被列入貿易限制清單，包含半導體製造設備、電子設計自動化工具在內的多種類品項半導體產品均列入。對此，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車行業協會及中國通信企業協會先後發出聲明呼籲，「國內企業審慎選擇採購美國芯片（晶片，下同）。」

醞釀對台軍演？　陸外交部：正密切關注事態發展

醞釀對台軍演？　陸外交部：正密切關注事態發展

比亞迪超車福特將成第6大車廠

比亞迪超車福特將成第6大車廠

強烈不滿堅決反對！ 陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

強烈不滿堅決反對！ 陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

上網買陸製「微型槍砲」　7買家送辦

上網買陸製「微型槍砲」　7買家送辦

關鍵字：

9胞胎大陸

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

鄧愷威被巨人簽回　明年力拚重返大聯盟

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面