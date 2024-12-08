一次懷上9胞胎！　陸新手媽媽怒控醫院要負責　

▲大陸一名婦女遵照醫囑竟然懷上9胞胎。（示意圖／取自免費圖庫NegativeSpace）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名25歲婦女聲稱按照醫院指示，自己竟然懷上9胞胎必須「減胎」。家屬認為醫院有醫療疏失，引起大陸網友兩面論戰。目前這名婦女經過第2次減胎手術，最終留下兩胎。為何當時打促排卵針可以同時懷上多個寶寶？情況實屬罕見，加上每位病患體質情況不同，原因很難釐清。

綜合大陸報導指出，江西南昌25歲侯女士懷上9胞胎。追溯事件因結婚近一年未懷孕，去醫院檢查顯示，子宮內有多個囊腫，且有子宮內膜息肉，受孕困難，醫生建議注射促排卵針進行排卵。

今年10月初，侯女士遵醫囑，注射了促排卵藥物。10月底成功懷孕了，在醫院檢查時顯示懷了三胞胎，再次來到醫院進行複查，宮腔內竟然顯示9個孕囊緊靠，其間可見分隔。

胎囊內分別見胎芽8mm、6mm、6mm、8mm、7mm、6mm、5mm、4mm、6mm，均見原始心管搏動。由於九胎過多，風險極大，醫生也建議減胎，並且告知可能會進行多次手術。最終，經過第二次減胎手術後，最終留下兩名胎兒。

事後，侯女士在社交帳號「多胎寶媽」（九胞胎）發佈影片強調，「咨詢促排卵後出現9胞胎是否屬於醫療事故？」因為減胎花了4萬多元，住院費用2.8萬元」，多出近7萬費用認為是醫院疏失要負責。（單位人民幣）

侯女士發佈影片，引用了一條醫學科普影片，以及一段侯女士丈夫咨詢律師的影片，對話顯示，「做了一個促排，懷了九胞胎，開始打了三針，後面又補了兩針，再打了破卵針，他也沒給我囑咐有多胞胎的風險，我想問下醫院有沒有責任。

對此，律師回應，「如果你想要追究法律責任，應該去找衛健局，對這家醫院的診療行為進行投訴調查。」

侯女士則認為，自己懷九胞胎都是按照醫生過程進行，當初沒有提醒會有多胞胎的情況，她也回復評論區網友，「醫院說沒有任何責任，我覺得有一定責任。」

該起事件也引起網路論戰，有網友表示，「是醫院弄的就屬於醫療事故。」也有網友認為，「既然選擇促排，無論醫院是否告知，本人都應該提前瞭解風險。」

為什麼打了促排卵針可以同時懷上這麼多個寶寶？根據報導指出，這是很罕見的現象，有可能促排卵藥物不規範使用，加上患者本身的高反應性所造成的後果。

臨床上，很多不孕的媽媽因為各種原因需要進行促排卵治療，用藥過程中，醫生會根據激素水平及超音波來評估卵泡發育和成熟的情況，及時調整促排卵藥物的用量。「建議患者一定要嚴格遵醫囑服藥。」