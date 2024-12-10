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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女碩士失蹤13年被尋獲已有兩孩　收留者發聲：辦過酒席沒有拘禁

▲女碩士失蹤13年被尋回。（圖／翻攝微博）

▲年邁的父親替失蹤女碩士戴上唸書時的眼鏡。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名卜姓女碩士2010年初，喝完一杯牛奶後離奇失蹤13年，音訊全無。山西和順縣警方3日發佈通報稱「人找到了」，還育有一子一女，是被人收留，不過，也有部分輿論認為，這名張姓收留者的「正當性」。張姓收留者近日也在媒體「暗訪」下表明，不存在「拘禁」的情況，「兩人沒有領結婚證，但辦過酒席。」

▲女碩士失蹤13年被尋回。（圖／翻攝微博）

▲患有精神分裂症的女碩士被收留後居住在農村裡。（圖／翻攝微博）

《大皖新聞》報導，12月9日，根據尋親志願者朱玉堂通過網路透露的消息，被收留女碩士「花花（化名）」已經被家人送往醫院接受治療，檢查結果稱，花花嚴重營養不良，醫生建議多補充蛋白質。收留者張某也已接受當地警方的詢問和調查。

事件傳開後，《大皖新聞》記者透過暗訪的方式，以「愛心人士」的身份，前往和順縣青城鎮土嶺村，在村民的引導下，來到花花居住的房屋。

從外觀上看，這是一間不起眼的磚瓦平房，房檐下疑似有安裝有監視器，整個村莊周圍是連綿不絕的大山，玉米則是當地主要農作物之一。

張姓收留者表示，13年前是在種地時發現花花，看她穿得破爛便將其帶回家，不僅沒有外界說的「拘禁」，也沒有出手打過她，「當年見到她時就幫她尋過家。」

至於兩人的關係，張姓收留者透露，花花沒有戶口，雙方沒有領結婚證，但是辦過酒席，收留花花前，因為家裡窮，所以沒有結婚，「（經濟來源）就靠我一個人，種了有10來畝地，主要是種玉米，有時也幫人幹幹婚慶，一年總共能掙2萬塊錢（人民幣）左右。」

張姓收留者表示，她和花花有兩個孩子，大的6年級，小的2年級，平時住校，花花發病時就是罵人、摔東西，不發病的時候就安靜地坐著，會看電視、有時也找報紙看看，「不跟人聊天，啥也弄不了，飯也做不了，家務也做不了。」

▲女碩士失蹤13年被尋回。（圖／翻攝微博）

▲卜姓女碩士「花花」在學時學業成績優異。（圖／翻攝紅星新聞）

據了解，被喚作「花花」的卜姓女碩士為1979年生，學業一直很順利，一路考取高中、大學，並於2008年於研究所畢業，獲得工學碩士學位。然而，在她報考博士時，因未及時更換二代身份證，無法獲得考試資格，後來便得到精神分裂症，在送醫治療一段時間後，一直在家休養，直至2010年年初離家失蹤，從此杳無音訊。

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