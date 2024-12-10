大陸強烈冷空氣10-13日「0度線」南下過長江　河南安徽迎初雪

▲大陸低溫及雨量預報圖。（圖／翻攝中國天氣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新一波強烈冷空氣今（10）日起至13日，將影響大部地區，有感降溫可直抵華南個省份，攝氏0度線也將跨過長江。此外，長江以北地區多地將飄雪，河南、安徽等部分地區或迎來今冬初雪。大陸北京、天津、南京、杭州、上海、貴陽等6大城市昨（9）日氣溫已刷新2024下半年來新低，溫持續下探，較常年同期氣溫更低。

《中國天氣網》報導，「這股冷空氣影響範圍廣，影響可深入華南，多地氣溫會再下一個台階。」中國天氣網氣象分析師于群介紹，10日至13日，不僅北方氣溫下降明顯，江南、華南等地局地降溫幅度也可超10℃，14日早晨最低氣溫0℃線將南壓至長江中下游沿江一帶。

雖然大陸南方地區持續降溫，但氣溫低點將出現在14日至15日，江南多地和貴州最低氣溫會跌破冰點，華南多地會降至攝氏10度上下。這波降溫也將加快江南等地的入冬進程。

大城市中，杭州、貴陽等地未來幾天氣溫將持續低迷，杭州15日最低氣溫將出現攝氏零下1度，貴陽則是零下2度，下半年來首次跌破冰點，南寧最低氣溫降至9度左右，是下半年來首次降至個位數。

這股冷空氣過後，下周還有一股冷空氣將來襲，影響中東部地區，氣溫將持續較常年同期偏低。大陸中國天氣網提醒，寒冷感超長待機，外出需羽絨服等厚裝護體，居家取暖需科學使用取暖設備，謹防火災的發生。