母女遭詐1200萬絕望雙亡！車手冷血反應曝...還怨：沒拿到酬勞

▲北市內湖母女遭詐1200萬元家中輕生亡，黃姓車手遭裁定收押。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區一對母女遭投資詐騙1200萬，求助警方卻被冷漠對待，2人最後選擇走上絕路。警方10日掌握涉案嫌犯，陸續逮捕黃姓、楊姓車手等共4人並移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後依詐欺等罪向法院聲押黃男獲准；楊男則5萬元交保。據悉，楊、黃得知母女因其犯罪行為輕生，臉上毫無表情或悔意。

專案小組昨（10日）上午分別在桃園及汐止拘提楊姓、黃姓車手，2人是在臉書「偏門工作」找到所謂「高薪」兼職，楊嫌於7月向被害人收取20萬元、黃嫌在8月收取40萬元，事後交給附近監控手。

2人遭逮後，也似乎知道自己犯罪，所以沒有太多反抗，乖乖配合警方。士林地檢署複訊後認有串證、反覆實施之虞，依加重詐欺、偽造文書、違反組織犯罪條例、違反洗錢防制法等罪嫌，對黃男聲押禁見、諭令楊男以5萬元交保。

▲警方同日再逮涉嫌內湖雙屍命案的2名詐騙車手。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，楊男與黃男皆為經濟弱勢者，長期為生計所困。某日在臉書偏門社團看到一則標榜「高薪兼職」的招聘訊息，便抱著僥倖心理加入詐騙集團。然而，他們不僅未能如願獲得報酬，反因自身的犯罪行為間接導致2條無辜生命的逝去。

令人不寒而慄的是，當得知受害母女因受騙輕生的消息後，2人依然面無表情，毫無悔意，彷彿對自己的行徑全然不以為然，展現出令人髮指的冷血與麻木。

至於後續在新竹拘提的18歲謝姓車手與24歲王姓車手，2人於案發後試圖低調藏匿，卻仍被警方迅速鎖定行蹤並逮捕到案，因夜停，檢方將於今（11）日下午召開庭訊，針對2人是否聲押或交保進行諭知。案件進展備受關注，外界亦關心檢警是否能藉此深入追查詐騙集團的幕後主謀，還給受害者家屬一個公道。