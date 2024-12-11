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家長憂「空氣針玩具」殺進校園　雙北教育局發文各校嚴防

▲家長憂空氣針玩具侵校園，引發安全疑慮。（圖／翻攝吳欣岱＠台灣基進臉書）

▲家長憂空氣針玩具侵校園，引發安全疑慮。（圖／翻攝吳欣岱＠台灣基進臉書）

記者楊惠琪／台北報導

繼蘿蔔刀、吸鼻能量棒後，中國校園最近又流行減壓玩具「空氣針」，玩法是用針筒將空氣注入軟膠公仔，公仔身體就會鼓脹冒出泡泡。看準孩童喜歡模仿醫生護士遊戲，目前台灣實體和網購平台都可買到，有家長擔心空氣針若不慎打入人體恐致命，近期在家長社群引發討論，紛紛檢舉要求平台下架。對此，雙北教育局將發文各校加強宣導選擇合適的遊戲或物品。

最近在台灣網購平台出現名為「空氣針玩具」或稱為「捏捏樂減壓玩具」、「擠痘痘玩具」，玩具包含一個軟膠公仔與銳利針頭，玩法是用針筒將空氣注射到軟膠公仔內，公仔就會鼓脹冒出泡泡，標榜幫玩具打針的樂趣，也有不少開箱影片在網路瘋傳。有家長擔心，因針頭銳利可刺進人體，一旦在台灣校園風行，針孔恐成為霸凌工具，若不慎刺進人體恐怕會釀出人命。

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空氣針玩具連日引發討論，心臟血管外科醫師吳欣岱也在臉書示警「看到這個讓人寒毛直豎」，若打入人體，輕則蜂窩性組織炎，打進血管內甚至會有空氣栓塞、致死風險。

有家長在社群平台呼籲，看到有網路平台上架，立即檢舉下架；也有家長說，空氣針玩具已經入侵香港校園，台灣應該嚴加防堵，呼籲政府、民代立即正視；還有家長說，空氣針比蘿蔔刀還恐怖，一旦進到校園，後果不堪設想。

新北教育局表示，已通令要求學校依據教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」辦理，強力宣導並要求各校落實危險性物品不得帶入校園。針對空氣針玩具也將函文學校審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，並運用相關集會及課程加強宣導落實安全教育，避免因不當使用造成受傷情事。

台北市教育局副局長陳素慧表示，將函文各校加強學生安全宣導，慎選適合學生身心發展的遊戲或物品，並建議各校利用朝會、導師時間或家長群組加強宣導，同時也提醒學生，盡量攜帶學用品到校上課，玩具或個人用品盡量避免帶到學校。

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