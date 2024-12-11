陸公幼廁所心輔室被放針孔偷拍　線索曝光...32歲園長涉嫌重大被逮

▲江西一間幼兒園廁所被放置針孔，邵姓園長涉嫌重大遭警方逮捕。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西一間公立幼兒園11月底被一名大陸博主「影子不會說謊」爆料稱，在該園的心理健康輔導室內，發現了這枚微型攝像頭（針孔攝影機，下同）。當地警方表示，分局接獲情資後，立即派警到達現場固定證據並拆除攝像頭，同時組織警力開展偵查，於12月5日將32歲的犯罪嫌疑人邵某抓獲。

《封面新聞》報導，九江市濂溪區教育體育局工作人員證實，通報中的邵某為涉事幼兒園的園長邵振宇，「這種變態違法的事情是他的個人行為。」目前，邵某已被公安機關依法採取刑事強制措施。

據了解，這名博主團隊收到網友發出的偷拍線索顯示出該幼兒園的廁所有針孔偷拍，一名被偷拍者穿有「OO幼兒園」LOGO的服裝。隨後，博主團隊立即前往該幼兒園，經過現場查找和照片比對，團隊的一名成員以參觀家長身份進入幼兒園，最終在心理健康輔導室內找到被偷拍的廁所，針孔藏在洗手台下水閥處，鏡頭正對著廁所蹲坑。

一名園區老師透露，這間心輔室是用以孩子不舒服時觀察之用，位於一樓，進入保健室後，有一張擺放資料的桌子，再往內有一張床，最裡面才是發現偷拍鏡頭的獨立廁所。

該名博主表示，針孔鏡頭安裝於洗手台下方，直徑約三公分，和水閥、水管用膠帶綑在一起，「攝像還連接著供電線，同樣用膠帶遮掩著貼附在瓷磚上，一直接到一米（公尺）外的房間供電盒裡。」

博主及團隊發現後立刻報警，過程中遭到園方工作人員阻攔，雙方一度發生爭執和衝突，成為事件發生的一段小插曲。

據悉，這間幼兒園位於一處小區內，2010年開園，曾被當地評為「OO區示範幼兒園」、「OO市市級示範幼兒園」、「江西省省級示範幼兒園」及「江西省學前教育質量提升實驗園」，由於評鑑等級良好，數年前已經由私立轉為公立幼兒園。

當地教育體育局工作人員昨（10）日證實稱，通報中的邵某為該幼兒園園長，當初是以招聘形式入職，由幼兒園總園長負責考核、晉升，「邵某在園內工作多年，沒有出現被要求更換的情況。」