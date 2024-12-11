電動牙刷、5G手機殺到只要12元　雙12必搶夯品快列入清單

▲電商業者在雙12推年度熱銷商品「歲末乾蝦」專區通通下殺12元起。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

辛苦了一整年，是時候犒賞自己了。想省錢又想買好物，把握今年最後一波雙12優惠，各大電商平台促銷戰開打，不只有全站最低下殺1折起，部分熱銷夯品也挑戰市場最低價吸引網購族，像是衛生紙一箱、濕紙巾12包，甚至Oral-B電動牙刷、vivo 5G手機，12/12當天狂降到只要12元，想搶購的人，趕快把時間記下來。

瞄準年末購物需求，東森購物網ETmall雙12祭出破盤價商品，29吋掀旅箱下殺59折，童樂繪黃金獨家特降$558，LG樂金15公斤蒸氣滾筒洗衣機最高登記送3000元，鍋寶、胡媽媽灶腳、OZIO歐姬兒等推出年終限定超殺折扣，精選商品特殺12元、122元、1212元；活動期間還有「1212全民股東大會」祭出千萬紅利，累積消費金額達指定門檻可瓜分對應獎金，12/12再加碼抽1212樂透金，賺滿好康回饋。

▲東森購物網ETmall雙12祭出破盤價商品。（圖／翻攝自東森購物）

蝦皮購物觀察雙12暖身期間，站上熱銷商品除了衛生紙、濕紙巾、保健食品等日常消耗品外，美髮家電、空氣清淨機、吸塵器、手機等高單價的3C家電買氣也明顯彈跳超過2成，顯現年末將近，消費者除了補貨日用品，也開始為尾牙、聚會送禮提前準備。

年底省錢補貨，蝦皮購物集結家電、日用品、美妝保養、保健品等站上全年熱銷商品通通祭出12元起，12/12當日凌晨0點就有多樣夯品限量下殺，包括舒潔抽取衛生紙90抽x64包/箱Kakao限定款、Hoppi嬰兒純水濕紙巾加蓋款80抽12包、MLB可調軟頂棒球帽、理膚寶水B5全面修復凝乳、New Balance復古鞋 BB100、德國百靈Oral-B 動感潔柔電動牙刷、vivo Y38 (8G/256G)等都只要12元。

Yahoo奇摩購物雙12祭出全站下殺1折起，ECOVACS熱洗熱烘掃拖機器人現省破2萬、LG A9+快清式無線吸塵器下殺55折，買再送北方單人恆溫電熱毯、適樂膚長效潤澤修護霜2入免千元、LONGCHAMP年度熱賣包王Le Pliage Xtra hobo肩背包免2萬，12/12當天再推出iPhone 16、Panasonic冰箱、GUCCI短夾、New Balance 327復古運動鞋、DR. WU角鯊玫瑰果精華油、大研生醫魚油等限時搶購，還有機會用12元帶回家。

▲▼「ECOVACS科沃斯」DEEBOT T20 OMNI 熱洗熱烘掃拖機器人（上圖）、「TiDdi」乾濕兩用仿生洗地機（下圖），雙12皆有下殺優惠。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome 24h購物12/11～12/13迎來優惠高峰日，除了天天拿P幣、指定時段加碼回饋、00:00 APP開搶夜貓快閃券，限時爆品更是下殺最低1折起，兩大必搶主打商品「Marshall Emberton II 藍牙喇叭」祭出超殺優惠價1,212元、「BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙」則是一串只要12元，此外，每天有16夯品祭出限時破盤價。

樂天市場聯合各大品牌祭出驚喜價3折起，並集結美妝時尚、3C家電、人氣美食、保暖居家、保健婦幼、日本好物等類別，如Kiehl's激光極淨白淡斑精華，2入原價4,960元，雙12限定1,198元，等於只要2.4折，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露原價4,350元，下殺2.8折特價1,199元，卡詩黑鑽逆時玫瑰香氛露不到半價即能入手。活動只到12/13上午9時59分止，要買要快。