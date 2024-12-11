　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

電動牙刷、5G手機殺到只要12元　雙12必搶夯品快列入清單

蝦皮購物「12.12狂歡生日趴」（圖／蝦皮購物提供）

▲電商業者在雙12推年度熱銷商品「歲末乾蝦」專區通通下殺12元起。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

辛苦了一整年，是時候犒賞自己了。想省錢又想買好物，把握今年最後一波雙12優惠，各大電商平台促銷戰開打，不只有全站最低下殺1折起，部分熱銷夯品也挑戰市場最低價吸引網購族，像是衛生紙一箱、濕紙巾12包，甚至Oral-B電動牙刷、vivo 5G手機，12/12當天狂降到只要12元，想搶購的人，趕快把時間記下來。

瞄準年末購物需求，東森購物網ETmall雙12祭出破盤價商品，29吋掀旅箱下殺59折，童樂繪黃金獨家特降$558，LG樂金15公斤蒸氣滾筒洗衣機最高登記送3000元，鍋寶、胡媽媽灶腳、OZIO歐姬兒等推出年終限定超殺折扣，精選商品特殺12元、122元、1212元；活動期間還有「1212全民股東大會」祭出千萬紅利，累積消費金額達指定門檻可瓜分對應獎金，12/12再加碼抽1212樂透金，賺滿好康回饋。

東森購物雙12（圖／翻攝自東森購物）

東森購物網ETmall雙12祭出破盤價商品。（圖／翻攝自東森購物）

蝦皮購物觀察雙12暖身期間，站上熱銷商品除了衛生紙、濕紙巾、保健食品等日常消耗品外，美髮家電、空氣清淨機、吸塵器、手機等高單價的3C家電買氣也明顯彈跳超過2成，顯現年末將近，消費者除了補貨日用品，也開始為尾牙、聚會送禮提前準備。

年底省錢補貨，蝦皮購物集結家電、日用品、美妝保養、保健品等站上全年熱銷商品通通祭出12元起，12/12當日凌晨0點就有多樣夯品限量下殺，包括舒潔抽取衛生紙90抽x64包/箱Kakao限定款、Hoppi嬰兒純水濕紙巾加蓋款80抽12包、MLB可調軟頂棒球帽、理膚寶水B5全面修復凝乳、New Balance復古鞋 BB100、德國百靈Oral-B 動感潔柔電動牙刷、vivo Y38 (8G/256G)等都只要12元。

Yahoo奇摩購物雙12祭出全站下殺1折起，ECOVACS熱洗熱烘掃拖機器人現省破2萬、LG A9+快清式無線吸塵器下殺55折，買再送北方單人恆溫電熱毯、適樂膚長效潤澤修護霜2入免千元、LONGCHAMP年度熱賣包王Le Pliage Xtra hobo肩背包免2萬，12/12當天再推出iPhone 16、Panasonic冰箱、GUCCI短夾、New Balance 327復古運動鞋、DR. WU角鯊玫瑰果精華油、大研生醫魚油等限時搶購，還有機會用12元帶回家。

Yahoo奇摩購物中心雙12推薦商品（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲▼「ECOVACS科沃斯」DEEBOT T20 OMNI 熱洗熱烘掃拖機器人（上圖）、「TiDdi」乾濕兩用仿生洗地機（下圖），雙12皆有下殺優惠。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心雙12推薦商品（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome 24h購物12/11～12/13迎來優惠高峰日，除了天天拿P幣、指定時段加碼回饋、00:00 APP開搶夜貓快閃券，限時爆品更是下殺最低1折起，兩大必搶主打商品「Marshall Emberton II 藍牙喇叭」祭出超殺優惠價1,212元、「BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙」則是一串只要12元，此外，每天有16夯品祭出限時破盤價。

樂天市場聯合各大品牌祭出驚喜價3折起，並集結美妝時尚、3C家電、人氣美食、保暖居家、保健婦幼、日本好物等類別，如Kiehl's激光極淨白淡斑精華，2入原價4,960元，雙12限定1,198元，等於只要2.4折，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露原價4,350元，下殺2.8折特價1,199元，卡詩黑鑽逆時玫瑰香氛露不到半價即能入手。活動只到12/13上午9時59分止，要買要快。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長羈押禁見
才下車放警示牌…兒目睹媽媽被撞死崩潰
3540萬AI專案「僅指示無做法」　要求750萬做好逼上絕路
謝宜容犯罪嫌疑重大！　遭羈押理由曝
最美女董座怒了！「說我美人計是奇恥大辱」
年薪2000萬跳槽！最美董座踩Prada球鞋現身法庭
快訊／謝宜容慘了！　裁定羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

電動牙刷、5G手機殺到只要12元　雙12必搶夯品快列入清單

《FRIDAY》週刊成人寫真展強勢登場　小龍女心璇同台「神之胸」都丸紗也華

SUBWAY「牛雞雙拼潛艇堡」限時賣2個月！夾墨西哥辣牛+鮮嫩雞柳

盤點LAWSON人氣夯品！炸物、生乳捲都入榜　網許願：拜託都來

傳LAWSON來台「可能併購現有超商」　萊爾富低調：不便回應

盛大回饋28%　豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益！

超商咖啡省錢懶人包！全家寄杯6折起、7-11隱藏優惠買1送1

超商就吃得到日本排隊拉麵！神還原東京米其林名店人氣雞白湯

北部人愛買菜、中南部愛下單零食！全聯外送熱銷榜TOP 5出爐

單顆75元！必勝客開賣「京都宇治抹茶紅豆起司塔」

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

電動牙刷、5G手機殺到只要12元　雙12必搶夯品快列入清單

《FRIDAY》週刊成人寫真展強勢登場　小龍女心璇同台「神之胸」都丸紗也華

SUBWAY「牛雞雙拼潛艇堡」限時賣2個月！夾墨西哥辣牛+鮮嫩雞柳

盤點LAWSON人氣夯品！炸物、生乳捲都入榜　網許願：拜託都來

傳LAWSON來台「可能併購現有超商」　萊爾富低調：不便回應

盛大回饋28%　豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益！

超商咖啡省錢懶人包！全家寄杯6折起、7-11隱藏優惠買1送1

超商就吃得到日本排隊拉麵！神還原東京米其林名店人氣雞白湯

北部人愛買菜、中南部愛下單零食！全聯外送熱銷榜TOP 5出爐

單顆75元！必勝客開賣「京都宇治抹茶紅豆起司塔」

賺了81萬！陸流行幫長者「代寫回憶錄」　作者：寫3本可買車

內湖母女遭詐千萬輕生亡　又1車手遭聲押1交保...檢警續追金流

快訊／台中警集體造假「白單變紅單」！　偵查隊長遭羈押禁見

獨行俠「真大腿」是他！　華盛頓本季出賽19戰狂掃15勝

2024年屏東縣農漁會改選　屏東檢警調+相關單位動起來了

目擊部隊裝甲車集結！金門人焦慮「快打仗了？」　金防部澄清

專家公開「10招」降壞膽固醇！　喝綠茶、吃堅果全上榜

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命　凶煞一審判無期

台中16歲少女控父「BB槍射大腿」違反保護令　警未發現槍彈

嫌仙貝太貴！陸女網購餅乾餵奈良鹿　發文炫耀：可以餵到吐

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

消費熱門新聞

傳LAWSON來台「可能併購現有超商」　萊爾富低調：不便回應

超商咖啡優惠懶人包！7-11買1送1、全家寄杯6折

全家咖啡「12杯省400」雙12優惠限3天

中華電信《音速小子3》抽電影票

超商就吃得到「日本排隊拉麵」！

LAWSON人氣夯品！炸雞、甜點入榜

漢堡王無麵包小牛堡雙12驚喜回歸

7-11寄杯買10送10、全家咖啡買6送6

姓名中「不可思議」1字　7-11冠軍咖啡免費喝

SUBWAY牛雞雙拼潛艇堡限時賣2個月

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

《FRIDAY》週刊成人寫真展強勢登場

麥當勞「明太子鮭魚系列」升級回歸

全聯外送熱銷榜出爐！北部人愛買菜、中南部愛零食

更多熱門

相關新聞

英格莉莉「12元粉撲鬆餅」限時吃

英格莉莉「12元粉撲鬆餅」限時吃

為迎接雙12，主打英式下午茶、輕食系列的「Engolili 英格莉莉」特意推出「12元吃粉撲鬆餅」優惠，12月12日起限時12天開跑。

墊腳石書局「罕見超肥人龍」搶買1物！網喊：站3小時

墊腳石書局「罕見超肥人龍」搶買1物！網喊：站3小時

「全電商」推12元爆殺品！清單一次看

「全電商」推12元爆殺品！清單一次看

手搖飲4大飲品買1送1雙12限定喝

手搖飲4大飲品買1送1雙12限定喝

漢堡王無麵包小牛堡雙12驚喜回歸

漢堡王無麵包小牛堡雙12驚喜回歸

關鍵字：

雙121212網購好康優惠

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

師生「北上吃鐵板燒」情侶默默買單！原因暖爆

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

台女星搭機「坐商務艙違反規定」

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面