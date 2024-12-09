「全電商」推12元爆殺品！烘焙控愛用攪拌機省萬元　優惠品一次看

▲「全電商」改名後首戰雙12優惠，即日起至12月12日天天推出「12元爆殺品」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯隔日達改名「全電商」後首戰雙12檔期，除了多項回饋、滿額現折，即日起至12月12日天天推出「12元爆殺品」優惠，廚房家電、3C、生活居家、保養美容用品都有，包括烘焙控愛用的攪拌機原價14,800元，限時限量只要12元，想搶要記得設鬧鐘、拼手速。

全電商即日起至12月12日折價、贈點好康大放送，單筆消費滿1,500元折100元、單筆消費滿8,800元折800元，使用PX Pay/全支付折後消費滿1,500元，再加碼送1,000福利點（當日回饋上限1萬福利點)，最高享12.5%回饋。

▲「夜貓族」限定時段88折優惠。（圖／業者提供）

活動期間還送購物金，天天進站領100元，單筆消費滿1000元即可抵用，每會員每次限折一次，當日領取，限當日使用完畢。夜貓族也有專屬優惠，每天20:00~22:00「單筆消費滿1212元，88折優惠」，最高一次能省下400元（單一會員每日限抵用12次），把握優惠時段下單，荷包省更多。

▲12月12日當天有一日限定神券，單筆消費滿1212元「現折122元」。（圖／業者提供）

12月12日當天，還有一日限定神券，單筆消費滿1212元「現折122元」。午間12:00~12:59限時1小時，再祭快閃每筆消費滿1000元，送12%等值福利點（每筆上限1,212點，每時段每會員上限12,120點）。

雙12優惠更一路延伸到1月份，1月2日前會員累計消費加碼送，使用PX Pay/全支付累積消費滿3000元，加碼送1000福利點、累積消費滿2萬元，加碼送2萬福利點，最高共贈21,000福利點。

▲「全電商」也推出12元爆殺品。（圖／業者提供）

●全電商雙12「天天12元爆殺品」

全電商也推出雙12「12元爆殺商品」，從居家日用品、營養保健、美妝保養、3C家電，數千到上萬元商品直接下殺到只要12元，12月9日至12月12日天天指定時段開搶。

12月9日22:12祭出「加大款辦公逍遙椅」原價3,200元，限時限量價12元。12月10日中午12:12有原價4,990元的「除臭感應垃圾桶」，也只要12元就能帶回家。

12月11日則有「雅詩蘭黛小棕瓶(100ml )」、「Hair Pro日本礦石負離子沙龍吹風機」等，其中原價14,800元的「美膳雅12段速桌上型抬頭式攪拌機」22:12限量開搶，只要12元就能購入，現省超過萬元。

雙12當天則有「蘭蔻小黑瓶(100ml)」、「聲寶47公升2級定頻單門小冰箱」，還有原價8,900元的「大同8.5公升除濕機」，每一項都是搶到就賺到，想省荷包手速要快，數量有限，售完為止。

▼全電商「12元爆殺品」清單一次看，點圖可放大。（圖／業者提供）

●家樂福線上購物「雙12早鳥優惠」

除此之外，家樂福線上購物也祭出雙12「早鳥優惠」暖身一波，12月12日前指定商品限時狂降4折起。包括國際牌直立式洗衣機17KG，原價25,900元，特價22,490元。「BRITA)MXPRO濾芯去水垢專家9入」原價3,285元，特價2,299元。

美妝保養有「我的心機 石墨烯神經醯胺補水面膜4入」，原價298元，特價99元。飲品祭出「喬亞拿鐵/黑咖啡24瓶」原價732元，特價599元。生活用品有「妙管家抗菌柔軟護衣精」原價149元，特價89元。

●東森購物雙12，MacBook Air現省近2萬

東森購物迎戰雙12，包括ETMall、電視購物、MOD等多個通路，即日起至12月28日推出上百項品牌、千款商品超殺特惠價，包括生活流行、美容保健、3C家電等，指定商品12元、112元、1,212元、11,212元。

▲東森購物ETMall「12.12激戰狂歡GO」開跑，雙12當天還有擴大加碼。（圖／東森購物提供）



其中ETMall 消費滿1萬元送1000元，滿2萬元送2100元，滿3萬元送3200元。單筆消費滿1,212元，送50元熊媽媽買菜金，限量5萬組。活動期間，指定銀行最高回饋26%，以及3大超商取貨服務；12月12日當天透過LINE購物導購再享LINE POINTS 5%回饋無上限，並加碼東森幣擴大折抵。

東森購物ETMall在12月11日主打果粉優惠！全天購買iPhone、iPad、airPods、MacBook等Apple全系列商品，並於活動時間內完成登記，即回饋5%東森提貨券無上限。

12月12日於00:00、3:00、10:00、12:00、15:00、18:00，共6個重點時段，限時限量開賣iPhone 12 Pro、Pro Max。指定刷卡累積分期最高送4,500元，再搭配LINE POINTS 5%返利，可享更多回饋。例如MacBook Air直降1萬元，東森活動價31,900元，透過LINE購物下單、刷第一銀行以及全站滿3萬元送3,200元優惠活動，換算下來最高可現省19,295元。