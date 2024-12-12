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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／50架次共機艦「四面環台」　22架次逾越台海中線

▲▼共機動態。（圖／國防部提供）

▲共機動態。（圖／國防部提供）

記者杜冠霖／台北報導

根據國防部今（12日）稍早公布最新共機動態，11日上午6時一直到12日上午6時，有34架次共機出海活動，其中22架次逾越中線，另有16艘共艦持續在台海周圍活動。

國安單位上周就預警，在賴清德結束南太平洋友邦訪問後，中共恐啟動軍事行動，遭藍營痛批是狼來了、恫嚇國人，而近日中共即在「未宣布」軍演的狀況下大量調動機艦，我國防部10日證實，解放軍海軍兵力在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，中國集結數十艘海軍軍艦和海警船，展開應是自1996年以來在台灣和西太平洋地區的最大規模海上演習，對即將上任的川普政府發出強烈警告，表明北京終將掌控台灣。專家指出，此舉不僅劍指台灣，同時也恫嚇日本、韓國、菲律賓及南海地區國家，另外，美軍有3個航艦打擊群正在西太平洋，共軍此舉是向美方示威。

國防部今稍早就公布最新共機動態，11日上午6時一直到12日上午6時，有34架次共機出海活動，其中22架次逾越中線，進入北部、西南及東部空域，另外，有16艘共艦持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
 

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