鞏固柯文哲貪污罪證！北檢再傳木可李文娟　確認獻金流向

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪弊案，進入緊鑼密鼓的最後結案階段，木可公關公司名下3883萬元資產已遭查扣，為了釐清柯文哲收取政治獻金，轉入木可公關的金流以及決策過程，檢察官11日再度以被告身分，傳喚先前獲150萬元交保的木可公關登記負責人李文娟。

▲柯文哲政治獻金案被告李文娟(中)遭北檢檢察官傳喚出庭。（圖／記者劉昌松攝）

柯文哲曾在政治獻金爆出假帳風波時，親上火線解釋，表示參選總統時找高中同學李文宗當財務長，李文宗的妹妹李文娟原本是木可公關負責人，也到競總負責出納會計工作，「原本想節省人力，結果變成沒有監督，賠掉整個財政紀律，也讓大家失去對柯文哲跟民眾黨的信任」。

但檢調追查發現，木可公關與柯競總間的金流，並非單純的財政紀律問題，檢調傳喚多名捐款金主以及將關財務人員釐清後，懷疑柯文哲、李文宗等人，涉嫌以不實名目，把應該進入政治獻金專戶的錢，挪到木可公關名下，另外競總也疑似用公款，幫木可公關、眾望基金會支付員工薪水，涉嫌偽造文書、公益侵占。

北檢11月間根據相關事證，向法院聲請扣押木可公關名下帳戶資產，因剛好過了發薪日，只來得及查扣帳戶內3883萬7712元，作為未來法院判決後，如諭知沒收犯罪所得後的追徵。