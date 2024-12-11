陸軍演反制賴過境美？　國台辦痛批「混淆視聽」此類挑釁須反制懲戒

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

馬英九基金會日前邀請大陸高校師生訪問團赴台參訪期間，總統賴清德出訪並且過境美國，陸委會指稱解放軍軍事行動不斷，批評大陸方面「一手交流、一手武嚇」政治操作，台灣人民無法認同。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日痛批民進黨當局的說法完全是混淆視聽，妄圖以外謀獨，以武謀獨，「對此類挑釁我們必須反制，必須懲戒。」

朱鳳蓮指出，民進黨當局的說法完全是在混淆視聽，大陸高校師生訪問團赴台交流參訪，獲得了台灣民眾的熱烈歡迎和善意的回應，充分體現要和平、要發展、要交流、要合作是島內的主流民意，我們將大力的推動和支持兩岸各領域交流合作，增進兩岸民眾利益福祉。

朱鳳蓮稱，與此同時，我們堅決反對台獨分裂分子，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，破壞兩岸關係的行徑。「賴清德之流竄訪太平洋島國，並借機過境美國，打著民主的幌子兜售台獨主張，誤導國際視聽，妄圖以外謀獨，以武謀獨，對此類挑釁我們必須反制，必須懲戒。」

朱鳳蓮稱，我們希望台灣民眾認清民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷進行謀獨挑釁，升高兩岸敵意對抗的禍心，認清台獨分裂的嚴重危害，同我們一道堅決反對台獨分裂和外來干涉，切實維護台海。

外傳總統賴清德上周完成出訪南太平洋3友邦，因為過境美國關島、夏威夷引起對岸不滿，外媒報導分析可能會發動「聯合利劍-2024C」軍演作為反制。

我方國安系統也曾評估，對岸可能在賴總統返國時或之後，舉行「聯合利劍-2024C」，截至目前大陸方面尚未宣布任何軍事行動。