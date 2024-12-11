馬英九將訪陸　率學生團參加青年冰雪節

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦今日於例行記者會上主動宣布，前總統馬英九將率台灣青年於12月18日至26日赴黑龍江、四川出席海峽兩岸青年冰雪節活動並參訪。幾乎同一時間，馬英九基金會執行長蕭旭岑也宣布該項消息。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，馬英九先生將率台灣青年於12月18日至26日赴黑龍江、四川出席海峽兩岸青年冰雪節活動並參訪。「我們歡迎馬英九先生再次率團來訪，將做好各項活動安排。」

朱鳳蓮接著稱，中國歷史悠久、文化燦爛、幅員遼闊、山川壯美，是兩岸同胞的共同家園。兩岸青年承載著兩岸關係的未來和希望。希望兩岸同胞特別是青年朋友常來往、多走動，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，攜手促進兩岸各領域交流合作，一起維護好、建設好共同家園，致力中華民族偉大復興。

幾乎同一時間，馬英九基金會執行長蕭旭岑也宣布，應大陸方面邀請，馬前總統將於12月18日至26日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

蕭旭岑表示，馬英九基金會剛邀請北京清華大學等七所大陸大學師生團訪台，馬前總統緊接著率青年學子赴大陸參加活動。在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬前總統以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

蕭旭岑強調，馬前總統時常在各個場合重申，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來的衝突越會減少。馬英九基金會雖是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉。

據悉，12月18日至24日，海峽兩岸青年冰雪節將在黑龍江省哈爾濱市及有關地市舉辦。冰雪節以「燃情冰雪·攜手同行」為主題，將於12月19日舉行啟動儀式、兩岸青年短影片展播及頒獎，期間還將舉辦兩岸青年交流座談會、第九屆亞洲冬季運動會場館巡禮、冰雪體驗和參訪交流等多項活動。

朱鳳蓮稱，目前，台灣民眾報名踴躍，參與熱情很高，預計將有以台灣青年為主體的約1000名台胞參加冰雪節活動。