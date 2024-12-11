台積電先進製程赴美？　國台辦：遲早變成「美積電」

▲台積電。（圖／路透）

記者陳冠宇／北京報導

川普回鍋白宮，外界關注台積電先進製程是否可能被迫赴美。大陸國台辦今日表示，台積電成為「民進黨當局」討好美國的「投名狀」，台積電變成「美積電」是遲早的事。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日主持例行記者會時，有媒體詢問，美方可能要求台積電將先進製程轉移到美國，民進黨政府日前稱「遲早會在美國生產」，並證實台積電明年第一季董事會將移師美國。

對此，朱鳳蓮表示，台積電已成為「民進黨當局」討好美國的「投名狀」。她稱，正如台灣有輿論所言，「民進黨當局」死心塌地「倚美謀獨」，台積電變成「美積電」是遲早的事。

朱鳳蓮接著批評，「如果任由民進黨當局無底線『賣台』」，台灣相關產業的優勢勢必遭到削弱，台灣企業和民眾的利益勢必受到損害。她稱，「當台灣的利用價值被榨乾時，『棋子』就會淪為『棄子』，島內企業和民眾對此看得越來越清楚」。

朱鳳蓮最後強調，眾多台灣企業通過參與兩岸合作得以快速發展，充分證明兩岸攜手共同壯大中華民族經濟，「才是正道」。

劉德音日前表示，台積電的先進製程到美國其實划不來，美國若執意這樣做，可能賠數百億美元，對美國不見得是好事。他認為「讓台灣穩紮穩打，將美國最先進產品在台灣做，才是雙贏」。

