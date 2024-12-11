她搭捷運撿走1個手提袋　代價賠2萬元換緩刑

記者黃翊婷／台北報導

女子小清（化名）去年9月間搭乘捷運時，在座位上撿到一個手提袋，裡面有皮夾、鑰匙等物品，竟一時起了貪念，把東西占為己有，因而挨告。士林地院法官考量到小清已經坦承犯行，也賠償2萬元與被害人達成和解，最終依侵占遺失物罪判處她罰金1萬元，得易服勞役10日，緩刑2年。

▲小清撿走別人的手提袋，最後反而賠了2萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清去年9月間搭乘捷運時，在車廂座位上看到他人忘記帶走的手提袋，裡面裝有皮夾（內含9000元現金、身分證、健保卡、信用卡2張、金融卡3張）、化妝包、保溫瓶、耳機、鑰匙等物品，竟沒有將這些東西送交相關單位或警局處理，反而占為己有。

後來被害人發現手提袋遺失，報警循線追查，很快便抓到小清。士林地院法官認為，小清因為一時貪念，侵占被害人遺失的手提袋，行為確實不應該，考量到她已經坦承犯行，同意賠償2萬元與被害人達成和解，並已經履行完畢，因此依侵占遺失物罪判處她罰金1萬元，得易服勞役10日。

另外，法官表示，小清犯後尚有悔意，願意彌補被害人的損失，經過這次教訓之後應當知道警惕，不會再犯，於是依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，希望她能改過自新，全案仍可上訴。