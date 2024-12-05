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新北裝潢行命案　老闆為子頂罪遭判刑...員工逃殺人罪原因曝

記者黃宥寧／台北報導

今年5月，新北市淡水區某裝潢行發生一起血腥衝突，陳姓老闆與李姓員工因工程款分配起糾紛，過程中李拿出預藏山刀朝陳揮砍被閃過，張姓員工持煙灰缸重擊李男頭部，陳男17歲兒子持摺疊刀往李心臟猛刺，陳男事後替兒、員工頂罪，陳、張遭起訴。士院今（5）日宣判，張男依重傷未遂罪判處有期徒刑2年8月，陳男則因傷害罪判8月，全案可上訴。

判決指出，員工張宇宸（綽號蟲蟲）、沈男、鍾男老闆為陳宥嘉，今年5月5日晚間，李姓前員工因報酬分配以LINE跟陳討論、爭執未果後，陳男提議李到員工宿舍商談，翁姓友人載李男到場談判。

張男、陳姓老闆女友及17歲陳姓兒子當時坐在客廳，見李、陳無法達到共識，陳男拍桌、嗆聲後，李男從椅子上跳起身，李以右手將原藏著開山刀抽離刀鞘時，陳男也站起身，隨即持鐵棍，戳、 刺李男身體，沈見狀攔阻，張男竟持煙灰缸敲擊李男眼窩、鼻孔等腦部重要部位，甚至敲擊到煙灰缸破裂成碎片，李因重擊一陣暈眩、疼痛無法反擊時，陳姓少年竟持折疊刀刺擊李男心臟、背部等處。

翁姓友人目睹一切嚇得趕緊呼叫救護車，李男經送往馬偕淡水分院救治，翌日，仍因左心室壁造成心臟損傷及大量出血死亡，警方獲報到場，扣得折疊刀1把、開山刀1把。

警詢時，陳姓老闆為替兒子、張姓員工隱匿犯行，一肩扛起所有責任，沈姓員工不堪良心譴責，向警一五一十交代過程，全案因此出現大逆轉。

檢方據法醫解剖報告認，李姓死者死亡原因是心臟損傷及大量出血、穿透左心室壁、左斜銳器傷，應非陳、張出手行為所致，難認有故意殺人犯意，再查，陳、張分別持鐵棍、煙灰缸毆擊被害人身體後，陳姓少年持摺疊刀突衝向被害人刺擊其心臟、背部等，屬突發狀況，在此突發情形下，難認彼此有殺人犯意聯絡，依傷害及頂替罪起訴陳父；張男涉犯重傷未遂罪起訴。

法官考量張男未與李家達成和解，且本案源於陳男與李男的金錢糾紛，與其無關，被告不過因受僱於陳男，在該處歇息、整備而偶然在場，本件事發突然，陳、李彼此互持棍棒、刀械，案發地點又在室內，能夠走避的空間有限，被告情急下貿然持煙灰缸行兇，李雖死亡，但現有事證，僅能命其就李姓死者左邊頭臉的傷勢負責，故依重傷害罪處有期徒刑2年8月。

至於，陳男有多起毒品前科，與李男為同事、朋友關係，此次僅因數千元金錢糾紛，貿然持鐵棍行兇，犯罪手段可議，犯後初始雖坦承犯行，然卻又頂替兒子、員工，並有疑似串證之舉，妨礙司法調查，迄今未與家屬達成和解，且李姓死者本身也持有刀械，對本案應負起部分責任，依現有事證，仍僅能命被告就上肢、左腰際與右前臂等處傷勢負責，故依傷害罪處有期徒刑8月，可易科罰金。

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