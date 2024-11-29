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快訊／前議員喝「毒菜頭湯」險沒命　貼身司機遭控下毒判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

前北市議員蔡坤龍2年前，食用吳姓司機替其準備的午餐菜頭湯後身體不適，送醫搶救驗出是罕見「後天變性血紅素血症」，經施打解毒劑後撿回一命，事後報警提告，吳男被依傷害罪起訴。全案經法院303天審理後，今（29）日士林地院一審宣判，認證據不足判處吳男無罪。全案可上訴。

檢方起訴指出，2022年11月24日中午時間，吳涉將含有引發人體「變性血紅素血症」成分的毒素加入菜頭湯後，再若無其事將菜頭湯、滷肉飯及青菜交給秘書，秘書再轉給蔡坤龍做為午餐。

46歲蔡喝了幾口菜頭湯後發覺怪怪的，約30分鐘後搭乘救護車先到北市聯合醫院中興院區急診，經抽血檢驗確認已造成「變性血紅素血症」傷害，但該院無解毒劑，再轉診至榮總，同日晚間施打解毒劑救治後住院觀察，同年月26日出院。

▲▼ 蔡坤龍 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前台北市議員蔡坤龍疑遭助理下毒。（資料圖／記者黃宥寧攝）

蔡男原以為是太累才罹患罕見疾病，事後與醫生討論急性發病方式，有藥物、食物中毒，其中包含被「下毒」，他才回想，過去都是吳姓司機直接買午餐交給他，但這次卻與以往不同，案發後，吳男還若無其事工作，直到過陣子才以手機傳訊給蔡說「不做了」，蔡察覺有異，決定報警處理，2023年12月檢方依傷害罪將吳男起訴。

今年1月31日法院首開庭，34歲吳男否認犯行。庭後記者詢問：「有沒有對議員下毒？」他立刻舉起手擋住鏡頭結巴說：「我就是沒有啊」，記者再問：「那你覺得是誰？」他則淡淡回：「我不知道，等開庭」隨後離去。

對此，蔡坤龍日前獨家向《東森新媒體ETtoday》表示，自己的嘔吐物、吃的食物，都「消失」無法化驗，而且要求法官測謊，對方也不敢接受，甚至在其前妻公司任職，但一切都過了，目前只在意孩子，希望不要再報導。

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