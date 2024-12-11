　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史上首次！南韓警辦自己人　警察廳高層「戒嚴夜限制國會出入」被捕

▲▼南韓戒嚴,示威,警方。（圖／路透）

▲趙志浩和金峰植涉嫌在戒嚴當天，指示警方阻礙國會議員進出國會，而被緊急逮捕。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅3日頒布緊急戒嚴令的事件仍在持續發酵。南韓警察廳特別偵查團11日凌晨下達指示，對警察廳長趙志浩及首爾警察廳長金峰植採取先行拘留措施，指控2人涉嫌內亂罪。這是南韓警方首次對自身高層領導實施強制措施，引發社會高度關注。

據韓聯社報導，特別偵查團表示，趙志浩與金峰植涉嫌在戒嚴當天，下達指令限制人員進出國會，阻礙國會議員出席全會表決解嚴議案，觸犯了《刑法》中的內亂罪。由於內亂罪屬重罪，可判處死刑，且警方擔心2人可能毀滅證據，所以決定於11日凌晨3時50分，在未簽發逮捕令的情況下，對2人實施先行拘留。

目前，趙志浩與金峰植已被押送至首爾南大門警察署監舍。警方指出，2人作為警界高層，對戒嚴期間的關鍵決策負有直接責任，其行為妨礙國會正常運作，並可能影響國家憲政秩序。另一方面，被證實教唆尹錫悅發布戒嚴的國防部長金龍顯，已在10日被批捕，成為緊急戒嚴事態發生以來，首個因此事被批捕的人員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林心如全程送瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬
曾刷新中國奧運史！　30歲徐超車禍亡
高鐵車票大改版！　新款亮相
燒死8至親竟逃死！　家屬絕望哭喊：法官對得起我們嗎？
共軍軍演？　國台辦：採必要措施維護台海和平
母女遭詐1200萬雙亡　車手怨：沒拿到酬勞
快訊／金龍顯企圖「獄中輕生」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敘利亞反抗軍任命過渡總理！　巴席爾領導臨時政府至明年3月

川普擔憂南韓政局！黨政聯手推「雙韓體制」恐違憲　問：能持續多久

疑中國無人機10日現蹤台灣東部外海　日本自衛隊戰機急升空

上班第一天強迫參加聚會　18歲女被灌酒「辦公室內遭老闆性侵」

韓媒：尹錫悅遭逮捕可能性升高　恐成南韓首位任內被捕總統

爸爸哄睡覺「手機爆炸起火」燒到9月大男嬰！　焦黑畫面曝

最近才圓夢當上空姐　2女上班途中遭「進站火車衝撞」陳屍鐵軌

快訊／唆使戒嚴！　南韓前防長金龍顯企圖「獄中輕生」

阿塞德身家654億！家族在莫斯科擁20間房　流亡俄國享奢華生活

快訊／南韓總統辦公室遭警方「扣押搜索」！

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

敘利亞反抗軍任命過渡總理！　巴席爾領導臨時政府至明年3月

川普擔憂南韓政局！黨政聯手推「雙韓體制」恐違憲　問：能持續多久

疑中國無人機10日現蹤台灣東部外海　日本自衛隊戰機急升空

上班第一天強迫參加聚會　18歲女被灌酒「辦公室內遭老闆性侵」

韓媒：尹錫悅遭逮捕可能性升高　恐成南韓首位任內被捕總統

爸爸哄睡覺「手機爆炸起火」燒到9月大男嬰！　焦黑畫面曝

最近才圓夢當上空姐　2女上班途中遭「進站火車衝撞」陳屍鐵軌

快訊／唆使戒嚴！　南韓前防長金龍顯企圖「獄中輕生」

阿塞德身家654億！家族在莫斯科擁20間房　流亡俄國享奢華生活

快訊／南韓總統辦公室遭警方「扣押搜索」！

提「興建下一個巨蛋」3建議　蔡其昌喊話：該為下個世界冠軍準備了

搶座位爆潑水糾紛　高鐵喊「自由座有位就可坐」：將機動加開列車

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股　警出手開單

敘利亞反抗軍任命過渡總理！　巴席爾領導臨時政府至明年3月

吳宗憲三女兒「每天都被求婚」！Sandy：是真的 經紀人揭超扯真相

他「血便當痔瘡」罹癌第2期！　醫曝警訊：初期恐無明顯症狀

台南仁德公園驚見軍人偽裝植栽+機槍！民眾傻眼PO網　警方回應了

開店40年刀削麵盤讓　專家：月售200碗牛肉麵打平租金

熟女醫美診所電波拉皮暴斃　高大成驚：打牛奶針麻醉太奇怪！

稱柯文哲手機設羅廷瑋「可能輸錯了」　徐巧芯再爆時間序內幕

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

國際熱門新聞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

帥哥學霸殺手「名門身世」起底！　曝1意外後性格大變成孤狼

即／南韓前防長金龍顯「獄中輕生」

美女主播突爆死訊！得年28歲

台積電ADR挫近4％！美股收黑154點　輝達跌逾2.6％

女中樂透男友喊「我們」的錢！她不分被嗆貪婪　網：認清渣男快分手

即／南韓法院批准逮捕令！前國防部長金龍顯放棄申辯

美父母虐童致死！2歲女童關衣櫥20小時高溫烘烤　屍體旁滿是排泄物

即／南韓總統辦公室遭警方「扣押搜索」！

飛機不會掉下來　機師解答「開飛航模式」真相

泰100男同志性愛毒趴「驚見24歲台男」！

老公外遇！美女醫「掛車門上」河東獅吼

中國對台軍演　專家：不只劍指台灣也恫嚇日韓菲

10首「聖誕歌曲」太洗腦！專家示警：開車別聽

更多熱門

相關新聞

幸災樂禍？北韓評南韓「淪地獄」：尹錫悅下台

幸災樂禍？北韓評南韓「淪地獄」：尹錫悅下台

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，並派遣軍隊強闖中選會、封鎖國會，在戒嚴令中更提及，戒嚴的原因是附和北韓（朝鮮）、企圖顛覆民主體制的反國家勢力。對此，北韓官媒罕見時隔一周才發聲，稱傀儡韓國已淪為「人間地獄」，提到尹錫悅將法西斯獨裁主義之劍揮向國民，認為尹錫悅應儘速下台。

尹錫悅成敗都老婆！中俄憂金正恩亂來

尹錫悅成敗都老婆！中俄憂金正恩亂來

即／南韓法院批准逮捕令！前國防部長金龍顯放棄申辯

即／南韓法院批准逮捕令！前國防部長金龍顯放棄申辯

急了？尹錫悅正在「找律師」　準備脫身

急了？尹錫悅正在「找律師」　準備脫身

尹錫悅致電要求「逮捕議員」　下令硬闖國會

尹錫悅致電要求「逮捕議員」　下令硬闖國會

關鍵字：

南韓日韓要聞戒嚴趙志浩金峰植金龍顯

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

陳奕熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

2段飆罵錄音檔曝光　彭愛佳飆罵下屬極盡人格羞辱

更多

最夯影音

更多

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面