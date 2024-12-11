史上首次！南韓警辦自己人　警察廳高層「戒嚴夜限制國會出入」被捕

▲趙志浩和金峰植涉嫌在戒嚴當天，指示警方阻礙國會議員進出國會，而被緊急逮捕。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅3日頒布緊急戒嚴令的事件仍在持續發酵。南韓警察廳特別偵查團11日凌晨下達指示，對警察廳長趙志浩及首爾警察廳長金峰植採取先行拘留措施，指控2人涉嫌內亂罪。這是南韓警方首次對自身高層領導實施強制措施，引發社會高度關注。

據韓聯社報導，特別偵查團表示，趙志浩與金峰植涉嫌在戒嚴當天，下達指令限制人員進出國會，阻礙國會議員出席全會表決解嚴議案，觸犯了《刑法》中的內亂罪。由於內亂罪屬重罪，可判處死刑，且警方擔心2人可能毀滅證據，所以決定於11日凌晨3時50分，在未簽發逮捕令的情況下，對2人實施先行拘留。

目前，趙志浩與金峰植已被押送至首爾南大門警察署監舍。警方指出，2人作為警界高層，對戒嚴期間的關鍵決策負有直接責任，其行為妨礙國會正常運作，並可能影響國家憲政秩序。另一方面，被證實教唆尹錫悅發布戒嚴的國防部長金龍顯，已在10日被批捕，成為緊急戒嚴事態發生以來，首個因此事被批捕的人員。